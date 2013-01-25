《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月25日

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *安徽国祯环保 1 1 12 1/30簿记建档 兴业银行 A 1/31 2/1 ======================================================================================== *天瑞集团 6 6 12 2/1簿记建档 广发银行 AA 2/4 2/5 水泥公司 ======================================================================================== 酒泉钢铁集团 55 10 12 1/28簿记建档 中国银行 AA+ 1/29 1/30 建设银行 ======================================================================================== 日照港集团 9 9 12 1/29簿记建档 兴业银行 AA+ 1/30 1/31 ======================================================================================== 浙江能源集团 40 20 12 1/29簿记建档 光大银行 AAA 1/30 1/31 中信银行 ======================================================================================== 物美商业 10 5 12 1/29簿记建档 民生银行 AA 1/30 1/31 ======================================================================================== 中科实业集团 6 3 12 1/29簿记建档 交通银行 AA 1/30 1/31 ======================================================================================== 万向钱潮 15 15 9 1/30簿记建档 光大银行 AA 1/31 2/1 ======================================================================================== 太原重工 20 10 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 1/31 2/1 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *上海张江集团 11.80 6 5 2/1簿记建档 工商银行 AA+ 2/4 2/5 交通银行 ========================================================================================= *重庆高速 12 2 5 2/1簿记建档 工商银行 AA+ 2/4 2/5 兴业银行 ========================================================================================= 武汉国资 15 6 5 1/28簿记建档 中信银行 AA 1/30 1/31 经营公司 ========================================================================================= 重庆高科集团 10 5 5 1/29簿记建档 建设银行 AA+ 1/30 1/31 (第一期) 交通银行 ========================================================================================= 重庆高科集团 9 5 5 1/29簿记建档 建设银行 AA+ 1/30 1/31 (第二期) 浙商银行 ========================================================================================= 广东交通集团 20 5 15 1/29簿记建档 国开行 AAA 1/30 1/31 ========================================================================================= 赣粤高速 7 7 7 1/29簿记建档 北京银行 AAA 1/30 1/31 ========================================================================================= 特变电工集团 12 12 5 1/29簿记建档 兴业银行 AA 1/30 1/31 ========================================================================================= 天津港 10 5 5 1/29簿记建档 招商银行 AAA 1/31 2/1 (第一期) 进出口行 ========================================================================================= 天津港 10 5 5 1/29簿记建档 招商银行 AAA 1/31 2/1 (第二期) 民生银行 ========================================================================================= 南京城投 20 10 5 1/31簿记建档 光大银行 AAA 2/1 2/4 控股集团 国开行 ========================================================================================= 内蒙古阜丰 12 6 3 1/31簿记建档 招商银行 AA 2/1 2/4 生物科技 ========================================================================================= 辽宁成大 7 7 3 1/31簿记建档 招商银行 AA 2/1 2/4 中国银行 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *沈阳市 0.77 0.77 2 2/1簿记建档 建设银行 AAA 2/4 2/5 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *湖北襄阳 2.27 2.27 3 2/1簿记建档 中信银行 AAA 2/5 2/6 高新区中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= *福建宁德 1 1 3 2/1簿记建档 兴业银行 AAA 2/4 2/5 中小企业 ========================================================================================= 湖南常德 2.6 2.6 3 1/28簿记建档 国开行 AAA 1/29 1/30 中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 江苏常州 1 1 3 1/29簿记建档 中国银行 AAA 1/30 1/31 科技型中小企业 (中债信用增进公司提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。