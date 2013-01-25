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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 18:05 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人   注册金额  拟发规模  期限       发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
   发行人   注册金额 拟发规模   期限     发行日      主承销商 主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)    (月)                                  (缴款日) 
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*安徽国祯环保   1       1        12   1/30簿记建档   兴业银行    A       1/31     2/1
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*天瑞集团       6       6        12   2/1簿记建档    广发银行    AA      2/4      2/5
水泥公司
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酒泉钢铁集团   55      10        12   1/28簿记建档   中国银行    AA+     1/29     1/30
                                                     建设银行  
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日照港集团      9       9        12   1/29簿记建档   兴业银行    AA+     1/30     1/31
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浙江能源集团   40      20        12   1/29簿记建档   光大银行    AAA     1/30     1/31
                                                     中信银行
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物美商业       10       5        12   1/29簿记建档   民生银行    AA      1/30     1/31
 
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中科实业集团    6       3        12   1/29簿记建档   交通银行    AA      1/30     1/31
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万向钱潮       15      15         9   1/30簿记建档   光大银行    AA      1/31     2/1
 
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太原重工       20      10        12   1/30簿记建档   交通银行    AA      1/31     2/1
 
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)   (年)                                   (缴款日)   
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*上海张江集团 11.80      6      5   2/1簿记建档   工商银行    AA+       2/4     2/5
                                                  交通银行   
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*重庆高速     12         2      5   2/1簿记建档   工商银行    AA+       2/4     2/5
                                                  兴业银行    
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武汉国资      15         6      5   1/28簿记建档  中信银行    AA        1/30    1/31
经营公司
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重庆高科集团  10         5      5   1/29簿记建档  建设银行    AA+       1/30    1/31
(第一期)                                          交通银行
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重庆高科集团   9         5      5   1/29簿记建档  建设银行    AA+       1/30    1/31
(第二期)                                          浙商银行  
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广东交通集团  20         5     15   1/29簿记建档  国开行      AAA       1/30    1/31
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赣粤高速       7         7      7   1/29簿记建档  北京银行    AAA       1/30    1/31
 
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特变电工集团  12        12      5   1/29簿记建档  兴业银行    AA        1/30    1/31
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天津港        10         5      5   1/29簿记建档  招商银行    AAA       1/31    2/1
 (第一期)                               进出口行
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天津港        10         5      5   1/29簿记建档  招商银行    AAA       1/31    2/1
(第二期)                                          民生银行
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南京城投      20        10      5   1/31簿记建档  光大银行    AAA       2/1     2/4
控股集团                                          国开行
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内蒙古阜丰    12         6      3   1/31簿记建档  招商银行    AA        2/1     2/4
生物科技
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辽宁成大       7         7      3   1/31簿记建档  招商银行    AA        2/1     2/4
                                       中国银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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*沈阳市      0.77    0.77       2  2/1簿记建档   建设银行      AAA       2/4      2/5
中小企业                      (中债信用增进公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日    主承销商   债项评级   起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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*湖北襄阳     2.27    2.27     3   2/1簿记建档   中信银行     AAA        2/5     2/6
高新区中小企业                 (中债信用增进公司提供担保)
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*福建宁德      1       1       3  2/1簿记建档    兴业银行     AAA        2/4     2/5
中小企业
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湖南常德      2.6     2.6      3  1/28簿记建档    国开行      AAA        1/29    1/30
中小企业                     (中债信用增进公司提供担保)  
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江苏常州       1       1       3  1/29簿记建档   中国银行     AAA        1/30    1/31 
科技型中小企业                (中债信用增进公司提供担保)
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
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