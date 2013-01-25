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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:35 BJT

中国债市动态: 利率债早盘变化不大,资金面和基本面反向角力市场反复

路透上海1月25日 - 中国银行间债市周五早盘利率债变化不大,部分中短端略下行.市场人士表示,利率债近期在一级市场和资金面的支撑下收益率下行,但受经济面向好因素制约,走势略显震荡反复,不过节前变化料不会太大.

交易员并表示,今日中票和短融的成交较上日略减少,早盘城投债交易相对活跃,然收益率均变化不大,开年来不少信用债的收益率都已下降了几十个基点(BP),料短期将进入盘整阶段,交易机会缩小,但短端仍相对乐观.

"变化不大吧,今天市场比较平稳."华北一券商交易员表示.

汇丰/Markit周四联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方.上月终值为51.5.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升.

二级市场上,剩余期限约4.96年的固息国债130001最新报价收益率 为3.2400%/3.2250%,上日尾盘为3.2500%/3.2250.(完) (发稿 徐永; 审校 林高丽)
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