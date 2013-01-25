更新版 1-互联网产业: 中国阿里巴巴集团携手物流公司投资千亿建智能物流网

* 阿里巴巴与物流企业等携手建智能物流网

* 首期投资额1,000亿元,8-10年后支持日均300亿网购

* 参与者包括复星、银泰、四通一达及顺丰等 (新增阿里巴巴评论及更多背景)

路透上海1月25日 - 新京报周五报导,中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团 昨宣布,已与相关物流企业、资本及金融机构敲定共同筹建"中国智能物流网",第一期投资额1,000亿元人民币.8-10年后,该网络将能够支持日均300亿元网络零售额,且实现在全国各地24小时内送达.

报导指出,在经过系列闭门会议探讨后,由阿里巴巴牵头,银泰、复星、富春、四通一达、顺丰以及相关资本市场的领军机构、银行和金融机构目前已达成战略共识,将联手建立一个能支撑年度销售约10万亿元网络零售额的超大规模智能物流骨干网络,该项目已进入具体实施阶段.

阿里巴巴集团新闻发言人在一封书面回复中表示,公司正同业内伙伴一起努力加强现有的物流网络."正象我们过去说的,物流已成为中国电子商务的瓶颈,行业内的每一个人都需要联手起来推动(物流)的快速发展."

数据显示,2012年阿里巴巴集团旗下的淘宝网和天猫网日包裹量超过1,200万单,"双十一"(即11月11日)单日产生包裹峰值超过7,200万单.2012年,单单淘家和天猫的网络零售规模合计首次超过1万亿元元,同比增长58%.

四通一达是指申通快递、圆通速递、中通速递、汇通快运和韵达快运五家快递企业,是国内排名居前的五家民营快递企业,目前占据网购快递市场90%以上的份额.顺丰则是一家定位于中高端的民营速递公司.

新京报报导还引述知情人士的话称,该计划目前已启动公司设立及各核心关键网络节点的选址工作,并已和多个省份展开接触和交流.项目由阿里巴巴集团牵头,阿里集团主席马云拟担任董事长,银泰集团董事长沈国军拟出任首席执行官(CEO).