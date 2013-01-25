更新版 1-互联网产业: 中国阿里巴巴集团携手物流公司投资千亿建智能物流网

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 阿里巴巴与物流企业等携手建智能物流网
* 首期投资额1,000亿元,8-10年后支持日均300亿网购
* 参与者包括复星、银泰、四通一达及顺丰等 (新增阿里巴巴评论及更多背景)
路透上海1月25日 - 新京报周五报导,中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团 昨宣布,已与相关物流企业、资本及金融机构敲定共同筹建"中国智能物流网",第一期投资额1,000亿元人民币.8-10年后,该网络将能够支持日均300亿元网络零售额,且实现在全国各地24小时内送达.
报导指出,在经过系列闭门会议探讨后,由阿里巴巴牵头,银泰、复星、富春、四通一达、顺丰以及相关资本市场的领军机构、银行和金融机构目前已达成战略共识,将联手建立一个能支撑年度销售约10万亿元网络零售额的超大规模智能物流骨干网络,该项目已进入具体实施阶段.
阿里巴巴集团新闻发言人在一封书面回复中表示,公司正同业内伙伴一起努力加强现有的物流网络."正象我们过去说的,物流已成为中国电子商务的瓶颈,行业内的每一个人都需要联手起来推动(物流)的快速发展."
数据显示,2012年阿里巴巴集团旗下的淘宝网和天猫网日包裹量超过1,200万单,"双十一"(即11月11日)单日产生包裹峰值超过7,200万单.2012年,单单淘家和天猫的网络零售规模合计首次超过1万亿元元,同比增长58%.
四通一达是指申通快递、圆通速递、中通速递、汇通快运和韵达快运五家快递企业,是国内排名居前的五家民营快递企业,目前占据网购快递市场90%以上的份额.顺丰则是一家定位于中高端的民营速递公司.
新京报报导还引述知情人士的话称,该计划目前已启动公司设立及各核心关键网络节点的选址工作,并已和多个省份展开接触和交流.项目由阿里巴巴集团牵头,阿里集团主席马云拟担任董事长,银泰集团董事长沈国军拟出任首席执行官(CEO).
几年前,国内电子商务公司已各自展开了物流建设.自2007年起,京东商城开始建设自有的物流体系,是国内首家涉足自建物流的电商.2011年1月阿里巴巴公布其"大淘宝物流"战略,称将与合作伙伴一起投资300亿元,逐渐在全国建立一个立体式的仓储网络体系.(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良/林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进