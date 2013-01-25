中国汇市: 人民币早盘寡淡中略走弱,多空双方均有掣肘操作意愿不强

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 人民币即期早盘稍走弱,维持窄幅振荡
* 净结汇令人民币走势偏强
* 成交接近涨停位,做空美元亦有忌惮
* 净结汇主因购汇弱于往年
路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期 周五随中间价小幅走弱.交易人士反映客盘仍以结汇为多,人民币走贬面临较大阻力,同时因成交价贴近涨停位,令多空双方操作意愿都不强,市场在寡淡交投中维持窄幅振荡.
上海一外资银行交易员称,"这几天人民币外汇市场真没什么好说的,没有自营,也没有客盘."
而另一位上海外资行交易员分析说,当前清淡的客盘仍以结汇为主,做多美元意义不大,而目前离(美元)跌停位比较近,由于忌惮再出现监管层干预,"大家都比较担心,这时做空美元风险也比较大."
北京时间12:27,人民币兑美元即期报6.2202元,上日收报6.2181元.今日人民币兑美元中间价 为6.2805元,上日中间价为6.2783元.
外管局周五公布的数据显示,去年12月银行代客结售汇顺差大幅增长至543亿美元,远超过11月的185亿和10月的78亿.对此外管局有关负责人表示,主因不是结汇意愿增强,而是购汇动机减弱.
两位交易员也都提及,前期香港离岸市场人民币兑美元 与在岸市场点差较大,促使部分企业往年在境内市场的购汇转移到境外,这的确使得近期境内净结汇局面相对于往年显得较强.
其中一位交易员并指出,今天CNH市场中人民币明显走软,是因为有一家企业大量购汇,"有可能是国企,估计是有购汇需求,因为目前也是一个(美元价格)底部."
北京时间12:30,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2147/73元,上一交易日尾盘报6.2034元.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2998/38,上日尾盘为6.2860.
东京汇市日圆兑美元周五触及两年半低位,兑欧元创21个月新低,因市场持续关注日本促通胀的经济政策.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进