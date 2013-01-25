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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 13:24 BJT

路透基点: 丽丰控股首募35.5亿港元银团贷款,已有七家银行加入

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,已有七家银行参与丽丰控股35.5亿港元(4.58亿美元)三年期贷款案.

本次俱乐部贷款的七家牵头行分别是东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和上海商业银行.

据此前报导,贷款包括25亿港元离岸部分和10.5亿港元境内部分.

离岸部分包括7.5亿港元定期贷款和17.5亿港元循环信贷,利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码445个基点.循环信用部分有70个基点的承诺费.

参与离岸部分贷款的银行将获得188个基点的前端费.

境内定期贷款利率为中国人民银行基准利率的110%,前端费为195个基点.

资金用于进行再融资和用作一般运营资本.

汤森路透LPC数据显示,这是丽丰控股首次进入银团贷款市场.

丽丰控股是丽新集团旗下房地产公司.在中国投资及发展酒店式服务公寓、住宅、办公楼及商用物业.公司主要房地产项目包括上海香港广场、上海凯欣豪园、上海闸北广场、广州御金沙、广州五月花商业广场和广州富邦名寓等.(完) (编译 梁睿雪; 审校 程琳)
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