更新版 1-中国货币市场: 流动性充裕跨节资金利率止升转跌,下周或安度月末时点

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(新增报价)
路透上海1月25日 - 中国银行间资金市场周五早盘流动性充裕,七天及14天回购利率双双延续跌势,前两日因跨春节急速上行的21天回购利率也出现小幅下跌.预计下周资金面有望延续宽松,顺利度过月末时点问题不大.
交易员表示,虽然流动性"供过于求",但由于存在资金结构性分布不均的情况,市场上交易尚较活跃.受杠杆影响的基金、券商及被维持流动性驱动的股份制商业银行,成为目前市场中借款的主力.央行的短期流动性调节工具(SLO)给市场吃了颗定心丸,加之目前宽松的资金,平安度过月末基本问题不大.
"存在结构性不平衡,要是都钱多,哪来这么多交易,...央行的SLQ是定心丸啊,(说明)市场紧的时候有通道很快释放流动性."北京一银行交易员称.
对于隔夜回购利率上涨,上海一银行交易员认为,仍属被开盘价格带动所致,隔夜品种流动性压力不大.
隔夜回购利率 今日首笔价报在2.10%,而昨日加权利率则为2.0688%.
北京时间12:04,21天期质押式回购加权利率 最新报在3.7944%,较昨日的3.8142%微降.而该品种在本周三和周四每日均上行逾30个基点(bp).
中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
==========================================================
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1105 2.0688 4.17
七天 2.6984 2.8355 -13.71
14天 2.9430 2.953 -1.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.1500 2.0988 5.12
七天 2.7100 2.7571 -4.71
14天 2.9600 2.9600 0.00
Shibor
其中:隔夜 2.1030 2.0665 3.65
七天 2.6980 2.8240 -12.60
三个月 3.8831 3.8804 0.27
==========================================================
(完) (发稿 刘昕; 审校 黄凯)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进