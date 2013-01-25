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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 13:02 BJT

更新版 1-中国货币市场: 流动性充裕跨节资金利率止升转跌,下周或安度月末时点

(新增报价)

路透上海1月25日 - 中国银行间资金市场周五早盘流动性充裕,七天及14天回购利率双双延续跌势,前两日因跨春节急速上行的21天回购利率也出现小幅下跌.预计下周资金面有望延续宽松,顺利度过月末时点问题不大.

交易员表示,虽然流动性"供过于求",但由于存在资金结构性分布不均的情况,市场上交易尚较活跃.受杠杆影响的基金、券商及被维持流动性驱动的股份制商业银行,成为目前市场中借款的主力.央行的短期流动性调节工具(SLO)给市场吃了颗定心丸,加之目前宽松的资金,平安度过月末基本问题不大.

"存在结构性不平衡,要是都钱多,哪来这么多交易,...央行的SLQ是定心丸啊,(说明)市场紧的时候有通道很快释放流动性."北京一银行交易员称.

对于隔夜回购利率上涨,上海一银行交易员认为,仍属被开盘价格带动所致,隔夜品种流动性压力不大.

隔夜回购利率 今日首笔价报在2.10%,而昨日加权利率则为2.0688%.

北京时间12:04,21天期质押式回购加权利率 最新报在3.7944%,较昨日的3.8142%微降.而该品种在本周三和周四每日均上行逾30个基点(bp).

中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率的调节作用.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1105 2.0688 4.17

七天 2.6984 2.8355 -13.71

14天 2.9430 2.953 -1.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.1500 2.0988 5.12

七天 2.7100 2.7571 -4.71

14天 2.9600 2.9600 0.00

Shibor

其中:隔夜 2.1030 2.0665 3.65

七天 2.6980 2.8240 -12.60

三个月 3.8831 3.8804 0.27

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(完) (发稿 刘昕; 审校 黄凯)
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