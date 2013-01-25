《市场热谈》SLO护航催热中国隔夜回购成交,夯实短期资金利率基准地位

* 隔夜质押式回购成交量逼近历史峰值

* SLO启用推高套利和杠杆热情

* 配合隔夜逆回购,夯实短期资金利率基准基础

作者 曹巍浩

路透北京1月25日 - 中国央行短期流动性调节工具(SLO)护航资金面的信号发出才短短数日,回购市场即起波澜.因资金面宽松预期大获鼓舞,机构套利和杠杆热情升温,推动隔夜回购成交接近历史峰值.

市场人士表示,若隔夜资金交易持续热络,再伴随SLO工具中隔夜逆回购品种的推出,将有力补充逆回购利率的影响期限范围,有助于中国进一步构建短期资金利率作为基准利率的基础.

平安证券固定收益部研究主管石磊表示,SLO工具的推出,提振市场资金面宽松预期,进而鼓舞部分机构加杠杆的热情.

"之前回购加拆借(单日成交量)多的时候是8,000多亿吧,现在(周四)都9,000多了,说明大家有负债的需求,在加杠杆啊!"北京一国有大行资深交易员称,"至于为啥是隔夜?预计货币政策宽松啊!每天逆回购操作,怕啥?拆钱期限越短,利差越大呀!"

路透访问的若干交易人士给出了类似的近期操作策略倾向.他们指出,隔夜回购利率的较低价位和稳定预期,一方面会吸引其他期限的资金需求;另一方面,不仅仅在货币和现券市场,票据等其他资产市场的投资,亦有较强动力将流动性来源更多地转向隔夜资金品种.

据路透统计,自央行上周五公告启用SLO工具以来,本周前四个交易日的银行间市场债券质押式回购,日平均交易量为7,102亿元人民币;隔夜品种占总成交量的84.37%,七天期为7.48%.其中,周四回购总交易量为7,395亿元,隔夜占比高达89.96%.而周四银行间质押式回购与同业拆借合计的总成交量为9,592亿元.

2012年,银行间市场债券质押式回购交易日平均交易量则为5,010亿元;隔夜品种在总交易量中的占比为81.28%,七天期为12.78%.

上海一大型银行资金交易员并称,新年以来,尤其是SLO工具将启用公告以来,隔夜资金总量和占比确有增加的迹象;同时在债券质押式回购交易中,随着隔夜品种的需求增大,利率正逐步在贴近七天利率;而一旦SLO工具中隔夜逆回购工具正式启用,将引导隔夜回购利率向其靠拢.

欲浏览2007年以来银行间市场隔夜债券质押式回购交易量数据变化图,请点选: (link.reuters.com/reg55t)

央行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具(SLO),原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

SLO工具的推出,确立了部分机构中期资金宽松的预期,进而在一定程度上抬升了其风险偏好.这样的连锁结果,不是货币当局SLO工具设计的初衷.但单一的政策工具,解决不了所有的经济问题.如何引导金融更好服务于实体经济,还有待一揽子政策的支持.

**有助基准利率确立**

货币市场隔夜资金成交更趋活跃,SLO工具也将随时正式启用.市场期盼在市场成交及央行引导的双重作用下,中国基准利率的确立将更趋明朗化.

兴业银行首席经济学家鲁政委在其最新报告中指出,SLO工具的推出,将更好地稳定公开市场操作利率,强化操作利率信号向中长端传导的能力,强化操作利率向债券、信贷等定价渗透的能力.

"一旦SLO的关键期限明确(七天或隔夜),其未来就可能逐步分担基准利率调整的信号功能.因而,这将是利率市场化过程中一个极端重要的制度安排,"鲁政委表示.

根据上海另一大型银行固定收益分析师的研究测算,2012年下半年逆回购操作稳定开展后,隔夜回购品种利率的波动方差降低了0.5以上.无论是逆回购操作,还是SLO工具,都定会助稳资金面,并引导相应利率.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

不过,石磊则表示,相对于每周两次的例行操作,SLO工具并不常态,其更多地起到短期流动性稳定作用,故其更倾向是七天逆回购利率为基准利率.当然他也认为,随着隔夜回购品种成交占比的放大,隔夜逆回购利率对市场的影响定会随之增强.

市场人士并表示,未来SLO操作利率公布的不及时性,也不利于隔夜逆回购利率的引导作用发挥.据央行公告,SLO操作结果将滞后一个月通过"公开市场业务交易公告"对外披露.

中国当前的基准利率为存贷款利率,但随着金融脱媒推进利率市场化节节深入,该基准的指引作用日趋消减.目前无论是监管层,还是市场机构,都在寻找能承接起基准地位的目标利率.备选项既有逆回购利率,也有上海银行间同业拆放利率(Shibor).

接近管理层的人士向路透透露,新基准利率仍在尝试中,尚无定论;可以确定的是,其会类似美国等发达经济体,以短期资金利率做基准.先前因仅有5到28期逆回购操作期限,故市场的论证更多地集中在七天期逆回购利率,而SLO工具的推出,则将提供有益的补充,将其范围扩充至隔夜期限.

"隔夜做基准是一种考虑,据我们观察,货币当局更多地是在控制一个月以内的短端利率曲线,基准利率的话,七天也可以考虑,"上述资深人士称.