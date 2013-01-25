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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 13:08 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆回落至121.00下方,支撑在小时图转换线

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* 欧元/日圆回落至121.00下方,低见120.68,盘中高点为121.32

* 据称在欧洲央行公布LTRO贷款还款之前,出现部位调整.欧元/美元稍早下跌

* 支撑在小时图一目均衡转换线120.72附近,欧元反弹表现确认了这道支撑

* 许多市场人士仍计划逢低买进

* 在日线一目均衡转换线118.87有更多支撑.(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
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