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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 14:30 BJT

路透基点: 四家银行为中国钒钛私有化计划提供贷款

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导,根据一份日期为12月21日的证交所文件,四家银行安排了一项贷款,用于支持中国钒钛磁铁矿业有限公司的私有化计划.

这四家银行是:美银美林,德意志银行(伦敦),工银国际战略投资(ICBC International Strategic Investment)以及渣打银行.

根据文件,合创国际有限公司旗下全资子公司--创鑫控股有限公司出价每股1.93港元(0.25美元)对中国钒钛进行私有化.合创国际是中国钒钛的控股股东.中国钒钛周四收盘报每股1.80港元.

中国钒钛在文件中说,创鑫控股将通过外部举债和内部现金来为私有化交易提供资金.

美银美林为创鑫控股提供建议.

根据中国钒钛网站,该公司主要从事采矿、矿石洗选、球团矿生产,以及于四川省销售铁精矿、球团矿及钛精矿予钢铁生产商及下游钛产品用户.(完)

(编译 杜明霞; 审校 孙茉莉)
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