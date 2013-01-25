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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 14:14 BJT

路透基点: 统一企业1亿美元贷款案发出征求建议书--RLPC

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,统一企业中国控股有限公司已经就1亿美元五年期循环贷款发出征求建议书.

消息人士称,这笔贷款无担保,将用于运营资本.

统一企业2012年7月曾签署1.7亿美元五年期无担保循环贷款,利率为较两个月、三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码105个基点,最高费用为25个基点.若台北银行间美元拆放款利率(TAIFX)和Libor的利差超过38个基点,借款方将支付所有超过的利率部分.

同月,统一企业还签署10亿元人民币(1.61亿美元)三年期循环贷款,利率为较中国银行和汇丰控股(HSBC)香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)一个月、两个月、三个月或六个月平均水准加码150个基点.最高综合收益为162个基点.

此外,统一企业中国2012年8月从三菱东京UFJ银行和农林中央金库新加坡分行获得3,000万美元一年期循环贷款.

借款方为在台湾统一企业的香港上市子公司.(完)

(编译 杜明霞; 审校 蔡美珍)
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