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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 14:00 BJT

澳洲股市: 连续第八个交易日收涨,并触及21个月高点

路透墨尔本1月25日 - 澳洲股市周五在长周末假期之前收涨0.5%,连续第八个交易日上涨,并触及21个月高位.因澳洲主要贸易伙伴的经济数据向好.

澳股本周上涨1.3%,受惠于美中制造业数据强劲,以及日本决策当局采取行动刺激通胀.澳股指标指数1月迄今上涨了3.8%.

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高25点至4,835.2点,与期权相关的交易数量庞大.这是该指数自2011年4月28日以来的最高收位.澳洲股市下周一将因公众假期休市.(完)
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