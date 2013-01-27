《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(1月21日-25日)中国重要财经新闻: **经济/政策** --中国国务院总理温家宝表示,要稳步推进利率市场化改革,推进人民币资本项下可兑换,推进市场化的金融改革.并要发挥好货币政策在实现经济持续健康发展、稳定物价和防范金融风险中的关键作用.

--汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,产出分项指数亦创下22个月高点.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升.

--中国2012年粮食产量实现创纪录的"九连增",粮价也同时出现"九连涨".国家发改委专家称,粮价平稳上涨并不会导致居民消费价格总水平的大幅度上涨,反而促进了价格总水平的基本平稳. --中国财政部公布,2012年全国公共财政收入同比增长12.8%,略高于年初预算,但增幅较上年明显回落,主要受经济增长放缓等因素影响.同期,全国公共财政支出同比增长15.1%.

--继中国国家统计局公布反映贫富差距的基尼系数,中国证券报报导称,收入分配制度改革总体方案预计今年两会(人大和政协会议)前后出台,可能是着眼于中长期的纲领性文件,从宏观层面对收入分配改革作出整体部署.

--物联网是继移动通信、互联网之后的第三次信息技术革命.据接近官方的消息人士透露,近期中国政府将很快下发《国务院关于推进我国物联网产业发展的指导意见》,加快布局和发展物联网产业.其后相关部门将陆续出台财税、金融、投资等扶持政策.

--中国能源资源对外依存度快速攀升,加强资源节约利用、推进节能减排成为面临的重要任务.国务院日前印发能源发展"十二五"规划,目标到2015年单位GDP能耗比2010年下降16%,并要求深化油气价格改革,理顺电价机制.

--中国环境保护部部长周生贤表示,经初步核查核算,2012年四项污染物排放总量比上年减少2%以上,完成年度减排任务. ============================================================== **金融/证券/保险**

--中国证监会主席郭树清表示,今后一段时期,中国资本市场发展的基础将更加坚实,证监会将坚持从新兴加转轨的基本实际出发,坚持投资功能和融资功能完全平衡,坚持放松管制和加强监管紧密结合,坚持对内开放和对外开放相互促进.

--中国国家外汇管理局表示,在全球流动性宽裕、国内经济企稳的宏观背景下,中国今年有可能会面临"热钱"大量流入的压力,但也有较多不确定性.针对近期结售汇顺差明显扩大,外管局有关负责人表示,主因不是结汇意愿增强,而是购汇动机减弱.

--上海证券报引述消息人士称,QDII2(境内合格个人投资者)操作细则可能会在5月份"证券行业创新发展论坛"召开前后公布,农历春节后相关监管部门将会与业内讨论合格投资者的认定办法、资金托管方案等具体事宜.

--继放松企业境外上市管制后,中国证监会日前发文,简化企业境外首次公开发行股份、境外增发股份(包括股票的派生形式)所需申请材料.

--两位消息人士表示,中国证监会官员将于1月底左右赴台湾商谈双方证券业相互开放事宜.其中一位消息人士称,双方官员商谈得出结论后,将把结果回到ECFA(两岸经济协议)下的服务贸易协议中证券业开放签署.

--上海证券交易所刊登上市公司回购股份业务指引修订版的征求意见稿,新版指引明确提出鼓励包括股价跌破净资产,公司A股和B股差价较大等七类情形的上市公司回购股份.

--中国证券报报导称,首批参与前海跨境人民币贷款业务的银行将增至8-10家,招商银行 、建设银行 等或榜上有名.

--上海和深圳证交所近日均召开年度工作会议,其中上海证交所提出今年将创新大盘股发行办法,研究推出优先股等创新产品;而深圳证交所则提出建设固定收益产品创新平台,推进可交换债、并购债券等产品创新. --为扩大保险公司发债空间,中国保监会表示,拟将保险公司次级定期债务管理办法中的第五条修改为,保险集团(或控股)公司募集次级债适用本办法,并就此公开征求意见.

--针对此前华夏银行 员工违规销售投资理财产品案件,中金公司表示,华夏银行在本次事件中并未承担兜底责任,而由违约理财产品的担保方全额收购该产品.预计该事件将令监管机构进一步加强对"影子银行"的监管,但并不能扭转非银行融资渠道的发展趋势.

--根据天相的统计,国内公募基金去年末的平均股票仓位为80.16%,相比第三季末增加3.32个百分点,已然越过77%的历史平均水平.这显示,去年末偏股基金已经积极翻多、增持股票. ============================================================== **行业/公司

--中国钢铁工业协会称,受经济增长速度加快影响,预计中国2013年的钢铁需求将增长3.1%,比去年增速提高0.6个百分点.

--中国12月精炼铜产料较前月增加9.2%,连续三个月创纪录高位,尽管实货需求依然温和.2012年全年产量成长10.8%,因炼厂扩大产能.

--中国最大钢铁企业之一的宝钢股份 宣布,其主要钢材3月份售价将在2月基础上进行一定程度的上调,其中热轧产品上调200元人民币/吨,冷轧绝大部分上调200元/吨.

--中国最大房地产公司--万科 公布B股转板H股预案.万科高层表示,此次转板有助于公司国际化进程;不过转板并不与融资挂钩,短期内公司并没有再融资计划.