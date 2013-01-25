《中国企业债发行日程表》--1月25日

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *山西煤炭 25 10 前7年5.25% AAA 1/28-2/1 国泰君安证券 运销集团 (第七年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== *济宁高新城投 12 7 6.60% AA 1/28-2/1 国泰君安证券 =================================================================================== *江苏金灌集团 10 6 6.40% AA 1/28-1/30 银河证券 (第3-6年末每年偿还25%本金/以自有土地使用权抵押担保) =================================================================================== *福建南平 15 7 6.69% AA 1/28-1/30 兴业证券 高速公路 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *无锡锡东新城 15 7 6.65% AA 1/28-2/1 东吴证券 建设发展公司 （第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== *杭州高新区 5 7 6.45% AA 1/28-2/1 国信证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *南充发展 20 7 6.69% AA 1/28-2/1 国开证券 投资控股 (第3-7年末每年偿还20%本金) 中航证券 =================================================================================== 海南发展控股 25 7 利率区间5.0%-6.0% AA+ 1/24-1/28 中信建投证券 (第五年末附投资者选择权) =================================================================================== 淮安清河 7 7 6.68% AA 1/24-1/28 广发证券 投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 吉利控股集团 12 7 簿记区间5.4%-5.9% AA+ 1/24-1/30(网点) 国信证券 (第五年附投资者选择权) 1/24-1/28(上海证券交易所) =================================================================================== 江苏金桥 5 5 前三年利率6.10% AA- 1/23-1/29 华英证券 盐化集团 (第三年末附投资者选择权/江苏信用再担保公司提供担保) =================================================================================== 沧州建投 12 7 6.72% AA 1/23-1/29 渤海证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 绍兴城中村 12 7 6.50% AA 1/24-1/30 太平洋证券 改造建投 (第3-7年末每年偿还20%本金/绍兴市水务集团提供担保) =================================================================================== 贵州高速公路 20 7 6.90% AA 1/25-1/31 东方证券 开发总公司 (第五年末附投资者选择权) =================================================================================== 大连长兴岛 18 7 6.60% AA 1/25-1/29 国信证券 开发建投公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 青岛胶州城市 17 7 6.59% AA 1/25-1/31 兴业证券 发展投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权抵押担保) =================================================================================== 泰安市泰山 18 7 6.76% AA+ 1/25-1/31 恒泰证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金） =================================================================================== 成都兴城 20 7 *6.17% AA+ 1/28-1/30 中信建投证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 丁淑琴; 审校 李宏薇)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。