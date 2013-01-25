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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 14:25 BJT

离岸人民币: 台湾央行称下午将说明人民币业务相关事宜

路透台北1月25日 - 台湾央行周五表示,将于本地时间下午3点,对外说明人民币业务相关事宜,由副总裁杨金龙主持.

央行官员不愿对稍后记者会将公布的内容做进一步透露.

台湾央行日前已召集15家外汇指定银行会商,并请其及早完成对内的人民币业务相关准备工作;这显示中银台北和中国人行的清算协议在近期即将签订后,人民币在台开办业务已箭在弦上. (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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