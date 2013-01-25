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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 15:10 BJT

离岸人民币: 台湾DBU最快农历年前开办人民币业务,每人每日买卖上限2万元

路透台北1月25日 - 台湾央行周五表示,中国人行与中银 台北分行已签署清算协议,台湾方面的指定银行(DBU)最快可于农历年前开办人民币业务.

台湾央行并在新闻稿中称,中银台北分行1月28日将递件申请为人民币清算行, DBU于清算行开立人民币帐户后即可开办人民币业务.

台湾央行指出,未来每人每日可透过帐户买卖人民币的上限为2万元,若自然人买卖现钞为每次上限2万人民币;领有台湾身分证的自然人,每人每日汇款至大陆限额为8万人民币,汇款人及收款人不限同名帐户,用途应属于经常项.

台湾央行日前已召集15家外汇指定银行会商,并请其及早完成对内的人民币业务相关准备工作;这显示中银台北和中国人行的清算协议在近期即将签订后,人民币在台开办业务已箭在弦上. (完) (记者 林妙容; 撰写 董永年; 审校 林高丽)
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