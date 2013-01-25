版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 14:57 BJT

东京汇市: 美元兑日圆创两年半高位,关注日本促通胀政策

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3366     1.3374      -0.06      +1.30     1.3194
 美元/日圆                         90.55      90.33      +0.24      +4.39      86.74
 欧元/日圆                        121.02     120.87      +0.12      +5.73     114.46
 美元/瑞郎                        0.9297     0.9289      +0.09      +1.55     0.9155
 英镑/美元                        1.5763     1.5788      -0.16      -3.00     1.6251
 美元/加元                        1.0031     1.0024      +0.07      +1.11     0.9921
 澳元/美元                        1.0446     1.0450      -0.04      +0.51     1.0393
 新西兰元/美元                    0.8358     0.8377      -0.23      +0.91     0.8283
 澳元/日圆                        94.600     94.530      +0.07      +4.96     90.130
 新西兰元/日圆                    75.670     75.700      -0.04     -46.26    140.820
 英镑/日圆                        142.72     142.66      +0.04      +1.35     140.82
 澳元/新西兰元                    1.2492     1.2481      +0.09      -0.38     1.2540
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
 (完)
        
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          
    
    

 (编译 张若琪; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐