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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:42 BJT

台湾债市: 102/2殖利率微弹,人民币业务开展恐对债市不利

路透台北1月25日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五小幅收高.因美债价格下滑,且台币走势偏弱,外资汇出
令资金行情的想像空间降低.不过长券端却在银行买进15年券102/1带动下,包括20年券102/3的殖利率皆以下跌
作收,殖利率曲线趋于平缓.
    
    台湾央行于今日稍早宣布,台湾方面的指定银行(DBU)最快可在农历春节前开办人民币业务.对此,交易商表
示,台湾开办人民币业务初期,料将吸引不少人将台币存款转换成人民币,此将让台币资金池下降,对债市或将造
成负面影响.
    
    "台债过去因过剩资金追逐少数筹码,让殖利率压在偏低水位,人民币业务开展后,市场会有台币资金供给减
少的想像."一证券商交易员说.
    
    台湾央行周五表示,中国人行与中银  台北分行已签署清算协议,台湾方面的指定银行
(DBU)最快可于农历年前开办人民币业务.     
    
    美国公债周五在亚洲盘小跌,此前美国优于预期的数据暗示该国经济可能正在改善中.美国1月制造业活动
增长为近两年来最快,上周初请失业金人数降至五年低点,释出意外强劲的经济讯号.     
          
             收盘价                    涨跌幅     报价(%)         区间(%)      成交值
    年期       期别                    (基点)                                (亿台币)
       5      102/2                     +0.23      0.8861   0.8840-0.8873        93.0
      10      101/9                     +0.15      1.1640   1.1615-1.1650         7.5
      15      102/1                     -1.40      1.4010   1.3972-1.4130         9.5
      20      102/3                     -0.35      1.5975   1.5975-1.6025         4.5
    身为主流券的102/2,今日成交值仅有93亿台币,较上日的141亿明显萎缩.有交易商认为,受农历春节逐渐接
近的影响,下周债市料将持续呈现量能低迷,殖利率狭幅整理的尴尬走势,102/2殖利率区间仅会在0.88-0.89%间
整理.不过长券端可能还有偏多操作机会.    
    
    "102/1殖利率在1.40%之上,对追求绝对报酬率的买盘而言,还是有吸引力."一证券商交易主管说.
    
    另一证券商交易主管则称,在殖利率曲线中,15年券与10年券的利差还有24个基点,但20年券与15年仅有20
个基点,所以15年券还能吸引买盘承接.     
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       101/8                     没有成交
         20       101/7                     没有成交
         15       102/1                       1.4010
         10       101/9                       1.1640
          5       102/2                       0.8861
          2       101/3                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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