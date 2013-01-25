台湾债市: 102/2殖利率微弹,人民币业务开展恐对债市不利

路透台北1月25日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五小幅收高.因美债价格下滑,且台币走势偏弱,外资汇出 令资金行情的想像空间降低.不过长券端却在银行买进15年券102/1带动下,包括20年券102/3的殖利率皆以下跌 作收,殖利率曲线趋于平缓. 台湾央行于今日稍早宣布,台湾方面的指定银行(DBU)最快可在农历春节前开办人民币业务.对此,交易商表 示,台湾开办人民币业务初期,料将吸引不少人将台币存款转换成人民币,此将让台币资金池下降,对债市或将造 成负面影响. "台债过去因过剩资金追逐少数筹码,让殖利率压在偏低水位,人民币业务开展后,市场会有台币资金供给减 少的想像."一证券商交易员说. 台湾央行周五表示,中国人行与中银 台北分行已签署清算协议,台湾方面的指定银行 (DBU)最快可于农历年前开办人民币业务. 美国公债周五在亚洲盘小跌,此前美国优于预期的数据暗示该国经济可能正在改善中.美国1月制造业活动 增长为近两年来最快,上周初请失业金人数降至五年低点,释出意外强劲的经济讯号. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.23 0.8861 0.8840-0.8873 93.0 10 101/9 +0.15 1.1640 1.1615-1.1650 7.5 15 102/1 -1.40 1.4010 1.3972-1.4130 9.5 20 102/3 -0.35 1.5975 1.5975-1.6025 4.5 身为主流券的102/2,今日成交值仅有93亿台币,较上日的141亿明显萎缩.有交易商认为,受农历春节逐渐接 近的影响,下周债市料将持续呈现量能低迷,殖利率狭幅整理的尴尬走势,102/2殖利率区间仅会在0.88-0.89%间 整理.不过长券端可能还有偏多操作机会. "102/1殖利率在1.40%之上,对追求绝对报酬率的买盘而言,还是有吸引力."一证券商交易主管说. 另一证券商交易主管则称,在殖利率曲线中,15年券与10年券的利差还有24个基点,但20年券与15年仅有20 个基点,所以15年券还能吸引买盘承接. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4010 10 101/9 1.1640 5 102/2 0.8861 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)