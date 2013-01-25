台湾债市: 102/2殖利率微弹,人民币业务开展恐对债市不利

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北1月25日 - 台湾五年公债102/2殖利率周五小幅收高.因美债价格下滑,且台币走势偏弱,外资汇出 令资金行情的想像空间降低.不过长券端却在银行买进15年券102/1带动下,包括20年券102/3的殖利率皆以下跌 作收,殖利率曲线趋于平缓. 台湾央行于今日稍早宣布,台湾方面的指定银行(DBU)最快可在农历春节前开办人民币业务.对此,交易商表 示,台湾开办人民币业务初期,料将吸引不少人将台币存款转换成人民币,此将让台币资金池下降,对债市或将造 成负面影响. "台债过去因过剩资金追逐少数筹码,让殖利率压在偏低水位,人民币业务开展后,市场会有台币资金供给减 少的想像."一证券商交易员说. 台湾央行周五表示,中国人行与中银 台北分行已签署清算协议,台湾方面的指定银行 (DBU)最快可于农历年前开办人民币业务. 美国公债周五在亚洲盘小跌,此前美国优于预期的数据暗示该国经济可能正在改善中.美国1月制造业活动 增长为近两年来最快,上周初请失业金人数降至五年低点,释出意外强劲的经济讯号. 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +0.23 0.8861 0.8840-0.8873 93.0 10 101/9 +0.15 1.1640 1.1615-1.1650 7.5 15 102/1 -1.40 1.4010 1.3972-1.4130 9.5 20 102/3 -0.35 1.5975 1.5975-1.6025 4.5 身为主流券的102/2,今日成交值仅有93亿台币,较上日的141亿明显萎缩.有交易商认为,受农历春节逐渐接 近的影响,下周债市料将持续呈现量能低迷,殖利率狭幅整理的尴尬走势,102/2殖利率区间仅会在0.88-0.89%间 整理.不过长券端可能还有偏多操作机会. "102/1殖利率在1.40%之上,对追求绝对报酬率的买盘而言,还是有吸引力."一证券商交易主管说. 另一证券商交易主管则称,在殖利率曲线中,15年券与10年券的利差还有24个基点,但20年券与15年仅有20 个基点,所以15年券还能吸引买盘承接. 年期 期别 收盘价 30 101/8 没有成交 20 101/7 没有成交 15 102/1 1.4010 10 101/9 1.1640 5 102/2 0.8861 2 101/3 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进