中国股市: 沪综指收盘小跌,银行股虽调整但大盘强势未消

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透上海1月25日 - 中国股市沪综指周五收盘小幅下跌,但交投萎缩明显.分析师指出,尽管银行股等前期领涨板块继续有获利回吐压力,但因国内基本面和政策面并没有变化,大家对未来仍有信心,因此今日获利抛压并不太大,大盘维持强势调整格局.
沪综指 收报2,291.304点,跌11.294点或0.49%;本周累计下跌1.1%;上海A股今日成交额798亿元人民币,较上日1,348亿元减少四成.
"涨不上去就调整一下,主要是获利盘跑出来,割肉盘少;调整风格也是强势调整,这就决定了大盘调整幅度不会太深."申银万国资深分析师钱启敏指出.
他表示,目前大盘的宏观环境并没有变化,估计大盘运行轨迹不会有大的扭转,但短期内大盘还会延续调整.在股指调整期间需关注日成交量,若沪深两市成交低于1,300亿元,预示大盘可能转向.
前期领涨的银行,保险和地产股今日休整,汽车和医药股走强,填补空白.招商银行 收报13.47元,跌1.46%.
沪深300指数 收跌0.43%,报2,571.674点.沪深300指数2月合约 尾盘报2,587.8点,跌0.08%,成交量为490,605手.(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进