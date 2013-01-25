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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 21:38 BJT

表格: 加拿大12月CPI较前月下滑0.6%,较上年同期上升0.8%

路透1月25日 - 加拿大统计局周五公布:

* 加拿大12月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.6%,较上年同期上升0.8%

* 加拿大12月核心CPI较前月下滑0.6%,较上年同期上升1.1%

较上月(%) 较上年同期(%)

12月 11月 12月 11月

整体CPI -0.6 -0.2 +0.8 +0.8

加拿大央行核心CPI -0.6 0.0 +1.1 +1.2

经季节调整 -0.1 -0.2 -- -- (完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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