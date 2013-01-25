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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:51 BJT

《中国新债》铁道部今年拟发企业债规模为1,500亿元,与去年持平--消息

路透北京1月25日 - 三位消息人士周五向路透表示,今年铁道部企业债计划发行规模与上年持平,仍维持在1,500亿元人民币,其中部分额度将为超出"红线"外的特批额度.

上述一位了解情况的消息人士并称,是次债券发行尚在报批程序中,所以具体发行规模还有待最终确定.

"今年铁道债还是(计划发)1,500亿,部分额度是需要额外特批."其中一位消息人士称.

上述消息人士并称,今年铁道债主承销包括申银万国证券、国开证券和国泰君安证券等多家.另一位消息人士透露,是次铁道部的企业债评级为AAA.

铁道部对上述消息没有立即给予评论.

去年,铁道部在债券市场表现出了高歌猛进的态势,其铁道债发行额度由2011年的1,000亿元增至1,500亿元,突破了净资产40%的红线.

根据相关规定,企业公开发行债券后,累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%.截止去年三季度,铁道部净资产约1.64万亿元.

中国铁道部2013年固定资产投资将较去年有所增加,此前的全国铁路工作会议提到,今年铁道部将安排固定资产投资6,500亿元人民币,而2012年经三度调增后的固定资产投资计划为6,300亿元. (完)

(发稿 康熙泽/谢衡；审校 屈桂娟)
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