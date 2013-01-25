香港房地产: 去年私人住宅落成量按年升7.4%,施工量大增八成

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透香港1月25日 - 香港运输及房屋局周五公布,2012年私人住宅落成量为1.01万个,按年升7.4%,为自有纪录以来的第四低;但施工量则大幅增逾八成,为自2000年以来最多;反映政府自2010年起增加土地供应后,房屋供应逐渐增加.
2012年全年的私人住宅施工量为1.86万个,2011年为1.03万个.按季度比较,去年第四季的施工量为2,500个,按季减少57.6%.
落成量方面,第四季有4,000个,比第三季的3,800个略增5.2%.
截至去年底止,一手住宅市场总供应量(包括已落成但仍售出单位及建筑中未预售的单位)为5.2万个,较第三季减少2,000个.但计及已批也出土地并可随时动工的项目,未来三、四年可提供约6.7万个住宅单位,较去年第三季的6.5万个为多.
中原地产估计,2013年私人住宅落成量将增至1.309万个,按年增加29%,主要因为新界的供应量大幅升1.15倍至九年新高;估计到2016年可以达到每年2万个的政府长期供应指标水平.
香港住宅楼价自2009年初起连年上升,至今已翻了一番,主要源于政府早年暂停卖地令土地供应紧绌,欧美先进经济体纷纷实行宽松货币政策令利率处于极低水平,加上不少内地人来港置业等因素,令到楼价居高不下.
政府自2010年起开始积极增加土地供应,但对压抑楼价的影响未有太大作用.去年住宅楼价仍升两成.
特首梁振英本月中发表施政报告时指出,解决房屋问题是本届政府的首要任务,政府将会通过增加供应和多方面物色土地储备,以应付长远的住屋需求.(完)
浏览其他香港房地产新闻,请点选 欲浏览政府发布于网站上的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进