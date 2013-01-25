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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:22 BJT

香港房地产: 去年私人住宅落成量按年升7.4%,施工量大增八成

路透香港1月25日 - 香港运输及房屋局周五公布,2012年私人住宅落成量为1.01万个,按年升7.4%,为自有纪录以来的第四低;但施工量则大幅增逾八成,为自2000年以来最多;反映政府自2010年起增加土地供应后,房屋供应逐渐增加.

2012年全年的私人住宅施工量为1.86万个,2011年为1.03万个.按季度比较,去年第四季的施工量为2,500个,按季减少57.6%.

落成量方面,第四季有4,000个,比第三季的3,800个略增5.2%.

截至去年底止,一手住宅市场总供应量(包括已落成但仍售出单位及建筑中未预售的单位)为5.2万个,较第三季减少2,000个.但计及已批也出土地并可随时动工的项目,未来三、四年可提供约6.7万个住宅单位,较去年第三季的6.5万个为多.

中原地产估计,2013年私人住宅落成量将增至1.309万个,按年增加29%,主要因为新界的供应量大幅升1.15倍至九年新高;估计到2016年可以达到每年2万个的政府长期供应指标水平.

香港住宅楼价自2009年初起连年上升,至今已翻了一番,主要源于政府早年暂停卖地令土地供应紧绌,欧美先进经济体纷纷实行宽松货币政策令利率处于极低水平,加上不少内地人来港置业等因素,令到楼价居高不下.

政府自2010年起开始积极增加土地供应,但对压抑楼价的影响未有太大作用.去年住宅楼价仍升两成.

特首梁振英本月中发表施政报告时指出,解决房屋问题是本届政府的首要任务,政府将会通过增加供应和多方面物色土地储备,以应付长远的住屋需求.(完)

浏览其他香港房地产新闻,请点选 欲浏览政府发布于网站上的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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