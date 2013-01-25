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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:日圆抛盘暂歇

0706GMT

* 美元兑日圆上涨0.2%;欧元/日圆涨0.4%;澳元兑美元及欧元兑美元均上涨0.1%

* 亚洲股市表现好坏不一,日经指数受日圆贬值带动大涨2.88%,沪综指下跌0.5%

* 美元/日圆在90.50附近,此前低点为90.29,高点为90.70

* 即将公布的数据包括德国Ifo企业景气判断指数、英国第四季国内生产总值(GDP)、欧洲央行长期再融资操作(LTRO)结果、美国新屋销售 (完)

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