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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 15:41 BJT

日本债市: 多数上扬而超长债走跌,受日本央行进一步宽松预期影响

当日涨跌     上日
                                      最新报价    (基点)     收市价
                                                                
 两年期公债                              0.080%       +0.0     0.080%
 五年期公债                              0.145%       -0.5     0.150%
 10年期公债                              0.725%       -0.5     0.730%
 20年期公债                              1.770%       +1.5     1.755%
 30年期公债                              1.995%       +2.0     1.975%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                144.55      +0.10     144.45
                                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.                                   
 注2: 若报价显示0.000%表示尚未成交.                                  
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     
   
    

 (编译 王冠中/张若琪; 审校 田建华/隋芬)
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