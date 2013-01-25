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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 16:06 BJT

金属期市: 伦铜接近两周高位,受到中美制造业数据的激励

0723GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8130.00 34.50 +0.43 2.53

上海期铜 58830 200 +0.34 1.99

COMEX期铜 369.70 2.05 +0.56 1.22

LME期铝 2084.00 8.00 +0.39 0.63

上海期铝 15225 -05 -0.03 -0.78

LME期锌 2105.00 16.00 +0.77 2.01

上海期锌 15635 90 +0.58 0.58

LME期镍 17424.00 34.00 +0.20 1.57

LME期铅 2412.00 9.00 +0.37 3.08

上海期铅 15460.00 130.00 +0.85 1.38

LME期锡 24760.00 135.00 +0.55 5.81

LME/上海套利价差^ 525

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪; 审校 张明钧)
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