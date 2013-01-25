更新版 1-离岸人民币: 台湾人民币业务将鸣枪起跑,银行可切入中国债券市场

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
* DBU最快农历年前开办人民币业务
* 个人汇款不限同名帐户,增加弹性
* 参加行将取得中国银行间债券市场资格 (新增细节及背景)
路透台北1月25日 - 台湾离岸人民币业务将在两周内鸣枪起跑,抢搭农历年前后的"红包"行情,并正式与香港同台竞争,而参加行也将取得中国银行间债券市场资格.
台湾央行及中国人行周五同步宣布,中国人行与中国银行 台北分行今日已签署清算协议,中银台北分行1月28日将递件申请为人民币清算行,台湾方面的指定银行(DBU)最快可于农历年(2月10日)前开办人民币业务.
台湾央行此前希望争取较香港更加优惠的待遇,但在每人每日兑换上限2万元人民币,及每人每日汇款至大陆的限额8万元人民币方面,均与香港相同.唯一不同的是,台湾取得两岸汇款不限同名帐户的优惠,较香港限同名帐户更进一步.
"不限同名限户就有了弹性,这就是优势."台湾央行副总裁杨金龙在记者会上说.
台湾央行指出,未来每人每日可透过帐户买卖人民币的上限为2万元,若自然人买卖现钞为每次上限2万人民币;领有台湾身分证的自然人,每人每日汇款至大陆限额为8万人民币,汇款人及收款人不限同名帐户,用途应属于经常项.
**参加行可切入中国债市**
杨金龙并称,DBU人民币业务起跑初期,业务将以存款为主,而根据香港经验,大约在人民币总存款达600亿规模之后,后续相关的理财业务才逐渐扩展.
他同时指出,DBU承作人民币业务不需苦等存款,其营运资金亦可从国际金融业务分行(OBU)、银行间拆借等管道而来.此举意味着只要指定银行在清算行完成开户作业,银行间的相关人民币业务即可立刻上路.
央行相关官员也表示,包括在台湾的人民币外汇市场也可同步开跑,不过初期报价及交易对手可能十分零星,仍须待市场成熟.
此外,由于大陆法规允许人民币清算银行的参加行取得中国银行间债券市场的资格,针对人民币资金去化问题,央行相关官员也表示,台湾DBU在取得中国外管局给予的额度后,即可投入在岸的银行间债券市场,其投报率当前均优于台湾公债利率,为银行业的一大利多;而中国债市也将迎来新的市场参与者.
至于外界关心的RQFII(人民币合格境外机构投资者)等人民币回流管道,台湾央行官员表示双方仍在协商中.
杨金龙并在记者会上称,关于人民币结算平台的议题,目前预估将到今年6月左右建立.(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
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