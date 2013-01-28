台湾经济指标预测--1月28日至2月23日

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 1月28当周 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月 预估值 前值 份 1/31 0830 GDP概估值 第四季 -- +0.98% * 2月4日当周 2/5 1610 外汇存底 1月底 -- 4,031.69亿美元 2/5 0830 消费者物价指数(CPI) 1月 -- +1.61% 2/7 1600 出口 1月 -- +9.0% * 2月18日当周 2/23 1610 经常帐 第四季 -- 顺差116.4亿美元 * 2月25日当周 2/26 0830 季调失业率 1月 -- +4.22% 2/26 1600 外销订单 1月 -- +8.5%(年变动率) 2/27 1600 工业生产 1月 -- +2.39% *2/27 1600 M2货币总计数 1月 -- +3.67% -- -- 国内生产总值(GDP) 第四季 -- +0.98%(年变动率 ) -- -- 央行理监事会议 第一季 -- 重贴现率1.875% * 参看全球经济数据相关资料,可点选 * 参看台湾经济数据相关资料,可点选 ;相关新闻请点选
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。