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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 16:45 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元下跌,因风险偏好受乐观经济数据支撑

周四公布的一连串乐观数据显示,中国和美国制造业以两年来最快速度增温,加上德国增长加速的迹象,更加提振市场对全球经济的信心.

"投资者仍处在冒险的气氛,那削弱了瑞郎."Sarasin的经济分析师Alessandro Bee称."欧洲出现良好迹象.在德国,国内生产总值(GDP)增长似乎在上扬."

他表示丹麦央行升息以提振丹麦克朗的决定,是避险货币需求退烧的进一步迹象.

0828GMT,瑞郎兑美元升0.2%至0.9273.

瑞郎兑欧元则下跌0.2%,报1.2445.(完)

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