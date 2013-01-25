台湾央行: 共发行3,138.35亿台币存单,存单发行余额减37.5亿

《中国报摘》--中国证券报4月14日
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
路透台北1月25日 - 台湾央行周五公布,今日共发行3,138.35亿台币存单,若相较存单到期金额3,175.85亿,存单发行余额减37.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 3,053.35 91天期 0.93 71.00 182天期 1.05 14.00
央行上日共发行209.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,807.5亿台币.
拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为441亿台币;累计超额准备为538亿台币,加计前期1%的超额准备为2,017亿台币.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +
路透纽约4月14日 - 美国联邦通讯委员会(FCC)周四称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。