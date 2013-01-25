中国票据市场: 转贴利率本周小跌,因流动性及信贷额度皆宽裕

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透上海1月25日 - 中国票据市场本周小跌.央行宣布启用公开市场短期流动性调节工 具(SLO)后,市场流动性及流动性预期向好.加之一月份通常是全年信贷支出旺季,收票需求增 加.但因洞悉行情的卖盘持票惜售,拖累成交,节制转贴利率跌势. 交易员指出,继上周五央行宣布SLO后,周一转贴利率持续下跌,直至周四出现企稳迹象, 源于转贴利率与目前资金成本的差距已大幅缩小,再降空间缩小.尽管如此,在对资金面和信 贷额度的乐观预期下,市场仍呈现供不应求的局面,出票量与收票需求甚至达到1：4的比例, 多数需求无法成交. "这周一转贴利率就开始跌,知道昨天终于稳定了,...这周央行启动每日申报逆回购需求 (即SLO),资金宽了,很多银行出来收票,但卖票的也明白(利好),拿着不着急买."山东一银行 交易员称. 不过上海一银行交易员认为,随着银行贷款需求逐渐释放,或将会挤压票据自身额度,且 春节临近,资金面或将出现波动,这些都将成为截止转贴利率下行甚至导致上行的因素. 第一财经日报此前报导,随着经济的回暖,市场普遍预计1月份银行新增人民币信贷规模 将上万亿.多家机构预测范围在1万亿至1.2万亿之间,同时这些机构对2013年全年信贷目标的 预计为8.5万亿至9万亿元,社会融资总量为17万亿至18.9万亿元. 中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市场 人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或 逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率 的调节作用. 以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 : 1个月(%) 6个月(%) 一年(%) ------------------------------------------------------------- 周五 4.9040/4.6644 5.0083/4.7976 5.5213/5.2780 上周五 4.9515/4.7172 5.0691/4.8278 5.5653/5.3410 ------------------------------------------------------------- 变动 -4.75/-5.28 -6.08/-3.02 -4.40/-6.30 票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围 期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.4542%,较上周五续 降. 票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间 的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最 主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断). 电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机 构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由 纸质票据的半年延长为一年. 注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进