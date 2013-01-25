中国票据市场: 转贴利率本周小跌,因流动性及信贷额度皆宽裕

路透上海1月25日 - 中国票据市场本周小跌.央行宣布启用公开市场短期流动性调节工 具(SLO)后,市场流动性及流动性预期向好.加之一月份通常是全年信贷支出旺季,收票需求增 加.但因洞悉行情的卖盘持票惜售,拖累成交,节制转贴利率跌势. 交易员指出,继上周五央行宣布SLO后,周一转贴利率持续下跌,直至周四出现企稳迹象, 源于转贴利率与目前资金成本的差距已大幅缩小,再降空间缩小.尽管如此,在对资金面和信 贷额度的乐观预期下,市场仍呈现供不应求的局面,出票量与收票需求甚至达到1：4的比例, 多数需求无法成交. "这周一转贴利率就开始跌,知道昨天终于稳定了,...这周央行启动每日申报逆回购需求 (即SLO),资金宽了,很多银行出来收票,但卖票的也明白(利好),拿着不着急买."山东一银行 交易员称. 不过上海一银行交易员认为,随着银行贷款需求逐渐释放,或将会挤压票据自身额度,且 春节临近,资金面或将出现波动,这些都将成为截止转贴利率下行甚至导致上行的因素. 第一财经日报此前报导,随着经济的回暖,市场普遍预计1月份银行新增人民币信贷规模 将上万亿.多家机构预测范围在1万亿至1.2万亿之间,同时这些机构对2013年全年信贷目标的 预计为8.5万亿至9万亿元,社会融资总量为17万亿至18.9万亿元. 中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市场 人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力或 逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金率 的调节作用. 以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 : 1个月(%) 6个月(%) 一年(%) ------------------------------------------------------------- 周五 4.9040/4.6644 5.0083/4.7976 5.5213/5.2780 上周五 4.9515/4.7172 5.0691/4.8278 5.5653/5.3410 ------------------------------------------------------------- 变动 -4.75/-5.28 -6.08/-3.02 -4.40/-6.30 票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示,今日全国范围 期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.4542%,较上周五续 降. 票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间 的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最 主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断). 电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机 构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由 纸质票据的半年延长为一年. 注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完) (发稿 刘昕; 审校 曾祥进)