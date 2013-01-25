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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 16:45 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑续涨,买单上移

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* 随着欧元兑英镑继续走高,买单提高至0.8400,接近10日移动均线

* 汇价触及新高,测试2012年高点附近水平

* 波林格区间上缘已经不远,走势可能会在此处有所停顿

* 修正性的小跌提供了日内买入良机

* 技术图表(link.reuters.com/keg55t)(完)

(编译 隋芬; 审校 张明钧)
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