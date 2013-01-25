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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 17:10 BJT

中国债市: 利率债多持稳交投淡静,收益率有反弹可能但幅度料不大

路透上海1月25日 - 中国银行间债市周五利率债多持稳,交投相对淡静,而信用品种亦窄幅波动.市场人士认为,目前收益率水平 已处于阶段性底部,随着春节来临,届时资金面应会略趋紧张,现券收益率预计会小幅反弹,但总体会以震荡为主.

"今天整体比较平静,接下来继续关注资金面吧."北京一大型商业银行交易员称.

他并指出,因开年配置行情带动,现券收益率应已接近阶段性底部,接下来春节前后回购利率变动的范围应不会太大,因为央行启用短期流动性调节工具(SLO)来熨平资金的波动,现券市场则有望以震荡走势为主.

北京另一商业银行交易员也提到,随着一级市场发行增量,且资金面会因节日略偏紧,预计短线现券收益率会稍稍回弹,但总体幅度不会太大.

中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.

银行间资金市场周五流动性充裕,七天及14天回购利率双双延续跌势,前两日因跨春节急速上行的21天回购利率也出现小幅下跌.预计下周资金面有望延续宽松,顺利度过月末时点问题不大.

二级市场上,剩余期限约4.063年的国债120003最新双边报价收益率 为3.2299%/3.2000%,上日尾盘为3.2299%/3.2101%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.1074 2.6993

上日 2.0688 2.8355 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8760/2.8110 国债参考率报价 2.8190/2.7600 金融债参考率报价 3.3050/3.2470(完)

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