中国债市: 利率债多持稳交投淡静,收益率有反弹可能但幅度料不大

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透上海1月25日 - 中国银行间债市周五利率债多持稳,交投相对淡静,而信用品种亦窄幅波动.市场人士认为,目前收益率水平 已处于阶段性底部,随着春节来临,届时资金面应会略趋紧张,现券收益率预计会小幅反弹,但总体会以震荡为主.
"今天整体比较平静,接下来继续关注资金面吧."北京一大型商业银行交易员称.
他并指出,因开年配置行情带动,现券收益率应已接近阶段性底部,接下来春节前后回购利率变动的范围应不会太大,因为央行启用短期流动性调节工具(SLO)来熨平资金的波动,现券市场则有望以震荡走势为主.
北京另一商业银行交易员也提到,随着一级市场发行增量,且资金面会因节日略偏紧,预计短线现券收益率会稍稍回弹,但总体幅度不会太大.
中国人民银行上周五公告称,即日起启用公开市场短期流动性调节工具,原则上在公开市场常规操作的间歇期使用,期限以七天期以内短期回购为主,遇节假日可适当延长.
银行间资金市场周五流动性充裕,七天及14天回购利率双双延续跌势,前两日因跨春节急速上行的21天回购利率也出现小幅下跌.预计下周资金面有望延续宽松,顺利度过月末时点问题不大.
二级市场上,剩余期限约4.063年的国债120003最新双边报价收益率 为3.2299%/3.2000%,上日尾盘为3.2299%/3.2101%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 2.1074 2.6993
上日 2.0688 2.8355 以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 2.8760/2.8110 国债参考率报价 2.8190/2.7600 金融债参考率报价 3.3050/3.2470(完)
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路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。