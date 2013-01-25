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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 17:16 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增7.95亿台币

路透台北1月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增7.95亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,807.5亿台币.上周存单发行量净减14.95亿台币.

日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 1月21日(一) 3,619 3,590.5 -28.5 1月22日(二) 94 188 +94 1月23日(三) 2,681.7 2,663.15 -18.55 1月24日(四) 211.0 209.5 -1.5 1月25日(五) 3,175.85 3,138.35 -37.5

总 计 9,781.55 9,789.50 +7.95

中长天期存单发行量

日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿

) 1月21日(一) 79 20 1月22日(二) 39 10 1月23日(三) 77.15 19 1月24日(四) 46 14 1月25日(五) 71 14

总 计 312.15 77 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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