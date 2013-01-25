《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增7.95亿台币

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透台北1月25日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增7.95亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,807.5亿台币.上周存单发行量净减14.95亿台币.
日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 1月21日(一) 3,619 3,590.5 -28.5 1月22日(二) 94 188 +94 1月23日(三) 2,681.7 2,663.15 -18.55 1月24日(四) 211.0 209.5 -1.5 1月25日(五) 3,175.85 3,138.35 -37.5
总 计 9,781.55 9,789.50 +7.95
中长天期存单发行量
日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿
) 1月21日(一) 79 20 1月22日(二) 39 10 1月23日(三) 77.15 19 1月24日(四) 46 14 1月25日(五) 71 14
总 计 312.15 77 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。