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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 17:12 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月25日

路透伦敦1月25日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
   品种        最新库存      变动
    铜          342,900    -1,950
    锡           13,195       +60
    铅          293,800       -75
    锌        1,211,100    -2,600
    铝        5,156,975    -7,175
    镍          150,216      +498
  铝合金         87,420      持平
  NASAAC        146,860       -60
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
              
 品种   库存数据         库存分布                   品种    库存数据         库存分布
 铜     MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>             铅     MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>             锡     MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金     MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>          NASAA     MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
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