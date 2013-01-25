《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月25日

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透北京1月25日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间17:05时,1美元=6.2205人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 3.54 0.376 1.51 市北高新 7.7 0.527 2.35 大众交通 4.81 0.584 1.32 永生投资 16.98 1.249 2.19 老凤祥 22.8 2.595 1.41 S中纺机 13.19 0.605 3.50 鼎立股份 11.38 0.679 2.69 氯碱化工 8.11 0.524 2.49 双钱股份 8.92 0.72 1.99 海立股份 7.4 0.578 2.06 浦东金桥 8.59 1.019 1.36 外高桥 9.66 0.879 1.77 ST联华 9.1 0.566 2.58 锦江投资 6.84 0.79 1.39 中路股份 11.96 0.757 2.54 金山开发 8.61 0.529 2.62 海欣股份 5.46 0.432 2.03 耀皮玻璃 5.99 0.523 1.84 大江股份 4.3 0.307 2.25 上柴股份 12.84 0.773 2.67 丹化科技 13.71 1.032 2.14 上海三毛 7.49 0.767 1.57 友谊股份 8.43 1.339 1.01 上工申贝 7.45 0.472 2.54 上海机电 8.04 1.141 1.13 宝信软件 14.06 1.344 1.68 上海物贸 4.4 0.512 1.38 自仪股份 6.07 0.537 1.82 上海普天 9.14 0.598 2.46 陆家嘴 11.67 1.409 1.33 华新水泥 16.07 1.874 1.38 锦江股份 14.07 1.532 1.48 鄂尔多斯 8.74 1.018 1.38 华电能源 2.62 0.284 1.48 SST天海 7.44 0.511 2.34 大名城 6.13 0.456 2.16 东方通信 4.69 0.421 1.79 黄山旅游 12.39 1.517 1.31 开开实业 9.91 0.809 1.97 海南航空 4.21 0.672 1.01 ST轻骑 4.86 0.293 2.67 振华重工 3.44 0.403 1.37 锦州港 3.53 0.403 1.41 九龙山 3.24 0.376 1.39 凌云股份 6.87 0.555 1.99 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。