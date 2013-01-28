台湾货币市场: 1月28日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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路透台北1月28日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下: 宽松因素: --央行存单到期3,066.45亿台币 --公债还本付息13.5亿台币 紧缩因素: --央行料发行存单 --"102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售. ============================================================== (本提存期) 宽松因素: --央行存单到期7,077.90亿台币 : 01/29 53亿 01/30 117亿 01/31 34亿 02/01 6,873.9亿 --月底军公教薪饷拨款. 紧缩因素: --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。