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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场: 1月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月28日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:     

    宽松因素: 
  --央行存单到期3,066.45亿台币
  --公债还本付息13.5亿台币  
    
    紧缩因素:
  --央行料发行存单
  --"102甲3期"公债发行,金额400亿台币,年期为20年,23日标售.  
    
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 (本提存期)
    宽松因素:  
  --央行存单到期7,077.90亿台币 : 
         01/29                         53亿
         01/30                        117亿
         01/31                         34亿
         02/01                    6,873.9亿
 
  --月底军公教薪饷拨款.   
 
    紧缩因素:    
  --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)
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