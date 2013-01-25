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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 17:30 BJT

台湾债市: 102/2期五年公债中,证券业卖超13.5亿台币

路透台北1月25日 - 台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债102/2
A02102=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       21.50        8.50      +13.00
     票券业        1.00        0.50       +0.50
     证券业        1.50       15.00      -13.50
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