《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月25日

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透北京1月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:08时,1 港元=0.80216人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-3.24%,高于 上交易日收盘的-3.25%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格( H股价格( A/H股比 元) 港元) 价 工商银行 4.23 5.91 0.89 建设银行 4.69 6.67 0.88 中国银行 2.96 3.76 0.98 农业银行 2.82 4.22 0.83 招商银行 13.47 18.44 0.91 中信银行 4.85 5.23 1.16 交通银行 5.09 6.39 0.99 民生银行 9.33 10.86 1.07 中国人寿 19.91 25.65 0.97 中国平安 45.59 68.65 0.83 中国太保 21.30 30.70 0.86 中信证券 13.54 19.72 0.86 新华人寿 25.99 29.55 1.10 海通证券 10.18 12.48 1.02 华能国际 6.28 7.27 1.08 大唐发电 4.07 3.09 1.64 华电国际 3.84 2.95 1.62 中煤能源 7.77 8.52 1.14 中国神华 23.87 32.35 0.92 中国石油 9.00 11.04 1.02 兖州煤业 17.63 13.16 1.67 中国石化 6.85 9.44 0.90 上海石化 5.08 2.56 2.47 中海油服 16.81 16.48 1.27 仪征化纤 5.75 1.84 3.90 中国铝业 5.13 3.78 1.69 江西铜业 23.68 20.35 1.45 洛阳钼业 9.28 4.12 2.81 紫金矿业 3.77 3.01 1.56 马钢股份 2.12 2.61 1.01 鞍钢股份 4.02 6.06 0.83 重庆钢铁 3.29 1.44 2.85 海螺水泥 19.21 28.75 0.83 洛阳玻璃 5.19 1.64 3.95 北人股份 6.61 2.73 3.02 中联重科 8.91 10.36 1.07 金隅股份 7.45 7.15 1.30 中国国航 5.93 6.66 1.11 东方航空 3.54 3.53 1.25 南方航空 3.97 4.59 1.08 中国远洋 4.32 4.30 1.25 中海集运 2.69 2.43 1.38 中集集团 13.94 14.80 1.17 中海发展 4.71 4.51 1.30 宁沪高速 5.25 7.85 0.83 深高速 3.34 3.22 1.29 成渝高速 3.31 2.80 1.47 皖通高速 4.00 4.85 1.03 广深铁路 2.89 3.38 1.07 中国南车 4.71 6.26 0.94 中国交建 5.05 7.82 0.81 中国铁建 5.83 8.16 0.89 中国中铁 3.10 4.32 0.89 长城汽车 29.01 29.90 1.21 比亚迪 22.46 25.95 1.08 广汽集团 5.81 6.38 1.14 青岛啤酒 33.42 45.70 0.91 广州药业 23.69 16.60 1.78 新华制药 4.52 2.20 2.56 海信科龙 7.98 3.95 2.52 南京熊猫 5.65 2.19 3.22 晨鸣纸业 3.98 3.10 1.60 上海医药 12.02 16.08 0.93 中兴通讯 10.23 14.36 0.89 东方电气 13.75 14.70 1.17 潍柴动力 23.09 31.25 0.92 东北电气 2.64 1.13 2.91 广船国际 12.61 6.38 2.46 经纬纺机 10.59 5.42 2.44 昆明机床 4.75 1.98 2.99 一拖股份 10.26 7.82 1.64 北辰实业 2.90 2.03 1.78 创业环保 5.27 2.36 2.78 中国中冶 2.18 1.75 1.55 金风科技 5.65 3.42 2.06 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 如欲浏览A+H股实时报价对比页面,请点选<0#HKSEH-CHINAA>.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。