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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 17:32 BJT

路透基点: 京东方获得中国国开行200亿元人民币授信额度

路透香港香1月25日 - 汤森路透旗下基点报道,京东方科技集团股份有限公司(京东方)已锁定了自中国国家开发银行的200亿元人民币(32亿美元)信用额度,用于支持其自身和附属企业的各种项目及业务.

双方于1月6日签署了融资合作协议,国开行承诺在2013-2014年期间向京东方提供总计200亿元人民币的融资,用途分别涉及项目融资、补充营运资本,贸易融资、并购和证券相关.

京东方并未透露具体是那些项目或业务寻求资金.

稍早的12月21日,该公司宣布为重庆的显示器设备和系统生产项目寻求131亿元人民币银团贷款.该项目为京东方与重庆市政府合资.

京东方在12月时表示,重庆市政府将向为偿贷而组建的一SPV提供3亿元人民币补贴.其还表示,该项目总投资额为328亿元人民币.

未能联系到国开行就此事置评.

京东方是一家在深圳证交所上市的企业,为一家显示技术、产品与解决方案的提供商.12月26日其表示,2012年公司净利估计较前一年下滑82-91%,称原因是投资项目的收入下滑.(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
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