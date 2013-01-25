路透基点: 京东方获得中国国开行200亿元人民币授信额度

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透香港香1月25日 - 汤森路透旗下基点报道,京东方科技集团股份有限公司(京东方)已锁定了自中国国家开发银行的200亿元人民币(32亿美元)信用额度,用于支持其自身和附属企业的各种项目及业务.
双方于1月6日签署了融资合作协议,国开行承诺在2013-2014年期间向京东方提供总计200亿元人民币的融资,用途分别涉及项目融资、补充营运资本,贸易融资、并购和证券相关.
京东方并未透露具体是那些项目或业务寻求资金.
稍早的12月21日,该公司宣布为重庆的显示器设备和系统生产项目寻求131亿元人民币银团贷款.该项目为京东方与重庆市政府合资.
京东方在12月时表示,重庆市政府将向为偿贷而组建的一SPV提供3亿元人民币补贴.其还表示,该项目总投资额为328亿元人民币.
未能联系到国开行就此事置评.
京东方是一家在深圳证交所上市的企业,为一家显示技术、产品与解决方案的提供商.12月26日其表示,2012年公司净利估计较前一年下滑82-91%,称原因是投资项目的收入下滑.(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。