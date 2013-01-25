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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 17:42 BJT

表格: 台湾12月M2年增率3.67%,自逾四年低位回升

路透台北1月25日 - 台湾央行周五公布,去年12月货币总计数M2年增率为3.67%,自上月的逾四年新低回升,因银行放款与投资成长增加所致.

1-12月的平均M2年增率在4.17%,去年全年目标在2.5-6.5%之间.年底央行的理监事会议里也决议2013年央行M2年增率目标区间仍维持在2.5-6.5%不变.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B 2012年 12月 3.67 4.72 4.91 11月 3.26 3.69 3.65 10月 3.29 3.21 3.57 9月 3.96 2.54 3.35 8月 3.69 2.35 2.73 7月 3.80 4.05 2.88 6月 4.19 4.51 3.18 5月 4.40 4.55 3.24 4月 4.72 4.89 3.77 3月 5.05 2.74 3.47 2月 4.92 1.16 2.84 1月 5.22 4.22 3.86

2011年 12月 5.01 5.85 3.51 11月 5.07 6.37 4.22 10月 5.54 7.50 5.12 9月 5.85 8.84 6.28 8月 6.16 9.45 7.44 7月 6.18 7.30 7.60 6月 5.99 6.72 8.06 5月 6.14 6.92 8.00 4月 5.88 8.73 8.17 3月 5.97 10.08 9.22 2月 6.12 8.37 9.40 1月 5.59 11.11 9.35 (完)

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