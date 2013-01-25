台湾汇市: 台币放大量收贬至近两个半月低位,下周亚币竞贬或成主轴

* 外资美元买盘强劲,令台币放量急贬 * 亚币竞贬气氛似渐发酵,台币难以独升 * 下周交投主区间放大至29.000-29.500 路透台北1月25日 - 台币兑美元 周五收弱1.12角至两个半月低位.外资今日在汇市大举买入美元, 引发进口商恐慌性美元买盘,担心亚币竞贬一发不可收拾,外汇市场今日迎来近来难得大量,在忙乱中接受台币 趋弱的事实. 展望下周,汇银人士指出,由于今日韩元 、人民币 等主要亚币贬幅均放大,加上美元 兑日圆 再创波段新高,亚洲主要货币竞贬的汇率战似已开打,但国际变数众多,令交易员不敢掉以轻心,拉 大下周台币主交投区至29.000-29.500. "现在日圆的走势不是常理可以判断...我觉得最终还是要看央行的态度."一本地银行交易员说. 累计台币本周走低1.9角,约当0.65%;同期间韩元则走低1.61%,在岸人民币贬0.08%. 台币今日收盘价29.250为近两个半月低位,前低落在去年11月16日的29.272,两家经纪商合计成交量放大至 19.08亿美元,为近来难得的大量. 交易员指出,央行今日在盘中虽有调节,但力道不大,也是台币急速走贬的原因之一.而外资暂时将资本撤出 海外似乎已成定局,难以期待农历年前大幅反转.不过台币走弱的速度及合理价位或将由央行调控,交易员下周 将密切观察央行在盘中出手的价位及力道. 此外,交易员认为仍需观察下周国际汇市的走势,日圆是否持续偏弱将是其他亚币的指引.台币前波在29.200 处有过一段较长时间的攻防,交易员也认为下周台币如果贬破29.200且站稳,将引发停损盘进场,一路往上触及2 9.500不是没有机会. 台股加权指数 周五收跌0.3%,报7,672.58点;外资及陆资今日在台股卖超23.57亿台币,连续两天卖 超. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,仅管海外NDF美元/台币长短天期换汇点今日收盘时变化幅 度不大,但市场上美元空单回补热络,不利台币后续走势. 韩元兑美元带领新兴亚币周五全线下挫,本周收低,因美国经济数据改善使得市场预计美元将走强.[EMRG/S GCN] 下周重要事件及数据包括周一美国12月耐久财订单;周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议;周 三美国FOMC宣布利率决定;周四台湾主计总处公布GDP概估值、马来目号亚央行货币会议;周五中国1月份PMI、 美国1月非农就业报告. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.250 29.138 29.045-29.250 29.150 12.35 8.62 元太外汇经纪公司 29.152 29.040 29.050-29.180 29.080 6.73 2.29 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.020/-0.005 美元/台币六个月期 -0.205/-0.180 -0.220/-0.195 (完)