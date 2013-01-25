路透基点: 又一家银行参与对丽丰控股的35.5亿港元联贷案

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点援引援消息人士报道,又有一家银行加入丽丰控股的35.5亿港元(4.58亿美元)三年期联贷案,使得参与银行的数量增至八家.
除了周四报道的七家主办行外,中信银行(国际)也参与其中.其它七家银行分别是东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和上海商业银行.
如此前报导,贷款包括25亿港元离岸部分和10.5亿港元境内部分.
离岸部分包括7.5亿港元定期贷款和17.5亿港元循环信贷,利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码445个基点.循环信贷部分有70个基点的承诺费.
参与离岸部分贷款的银行将获得188个基点的前端费.
境内定期贷款利率为中国人民银行基准利率的110%,前端费为195个基点.
所筹资金将用于再融资和一般运营资本.
汤森路透LPC数据显示,这是丽丰控股首次进入银团贷款市场.
丽丰控股是丽新集团旗下房地产公司.在中国投资及发展酒店式服务公寓、住宅、办公楼及商用物业.公司主要房地产项目包括上海香港广场、上海凯欣豪园、上海闸北广场、广州御金沙、广州五月花商业广场和广州富邦名寓等.(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。