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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 17:44 BJT

路透基点: 又一家银行参与对丽丰控股的35.5亿港元联贷案

路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点援引援消息人士报道,又有一家银行加入丽丰控股的35.5亿港元(4.58亿美元)三年期联贷案,使得参与银行的数量增至八家.

除了周四报道的七家主办行外,中信银行(国际)也参与其中.其它七家银行分别是东亚银行、法国巴黎银行、创兴银行、星展银行、恒生银行、汇丰银行和上海商业银行.

如此前报导,贷款包括25亿港元离岸部分和10.5亿港元境内部分.

离岸部分包括7.5亿港元定期贷款和17.5亿港元循环信贷,利率为香港银行同业拆息利率(Hibor)加码445个基点.循环信贷部分有70个基点的承诺费.

参与离岸部分贷款的银行将获得188个基点的前端费.

境内定期贷款利率为中国人民银行基准利率的110%,前端费为195个基点.

所筹资金将用于再融资和一般运营资本.

汤森路透LPC数据显示,这是丽丰控股首次进入银团贷款市场.

丽丰控股是丽新集团旗下房地产公司.在中国投资及发展酒店式服务公寓、住宅、办公楼及商用物业.公司主要房地产项目包括上海香港广场、上海凯欣豪园、上海闸北广场、广州御金沙、广州五月花商业广场和广州富邦名寓等.(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)
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