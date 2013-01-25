中国黄金:证监会发布黄金ETF暂行规定,将尽快推出黄金ETF产品

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透北京1月25日 - 中国证监会周五发布了《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》,并称将抓紧推进审核工作,尽快推出黄金ETF产品,严格监控产品运行.
黄金ETF是指绝大部分基金财产以黄金为基础资产进行投资,紧密跟踪黄金价格,并在证券交易所上市的开放式基金.
刊登在证监会网站的新闻稿援引有关负责人称,黄金ETF运作机制与股票ETF总体上类似,除实物黄金在交易、保管、交割、估值等方面有一定差异外,黄金ETF与股票ETF的区别主要在于标的指数从股票价格指数变为单一商品价格,成份股从一篮子股票组合变为单一实物商品.
"目前,产品方案论证工作已经完成,交易所及登记公司已经做好技术准备,基金公司也于近日正式上报了产品."新闻稿称.
新闻稿提到,过去几年,证监会积极推动证券交易所、黄金交易所及基金公司等相关各方对黄金ETF研究论证.与此同时,证监会结合黄金ETF的产品方案草拟了《黄金交易型开放式证券投资基金暂行规定》,分别对黄金ETF的定义、投资范围、风险控制、相关主体责任、监管要求等内容进行了规范.
近年来,中国黄金市场实现了快速发展,市场上出现了大量黄金投资品种,如商业银行推出的纸黄金和实物金条、上海期货交易所推出的黄金期货等,特别是上海黄金交易所上市交易的黄金现货合约为推出黄金ETF创造了条件.
目前,世界主要金融市场如纽约、伦敦、巴黎、东京、香港等，均已推出了黄金ETF.截至2012年7月底,各类黄金ETF产品数量超过240只,资产规模超过1,400亿美元,最大的SPDR黄金ETF规模超过600亿美元,持有黄金超过1,000吨.(完)
(发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。