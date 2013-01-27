重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

(重温稿) 以下为路透中文新闻为您整理的(1月21日-25日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计走弱0.08%,节前客盘需求进一步转淡,日内波 动幅度亦继续缩窄.前期离岸市场中更为坚挺的人民币汇率与境内存在较大点差,令部分购汇 需求转移到境外,使得近期净结汇压力强于往年,而由于成交接近人民币涨停价,都限制了多 空双方的操作空间,并进而限制了市场活跃程度.预计短期内寡淡市况将持续,汇价则料大体 持稳. 公开市场操作: * 中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市 场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力 或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金 率的调节作用.资金乐观预期和成本比较考量,令部分机构本周参与公开市场投标意愿趋淡, 而更短期的操作也令央行对货币市场的流动性调节更加精准. 债市: * 银行间债市当周现券先扬后抑,周初两个交易日因资金面宽松及一级需求向好,带动二 级市场交投热情,随后因公布的汇丰制造业PMI初值显示经济恢复超预期,引发获利回吐抛压, 长久期卖压较明显,利率曲线趋于陡峭化;随着春节来临,后续资金面应会略趋紧张,现券收益 率预计会继续小幅反弹,但总体会以震荡为主. 票据: * 中国票据市场本周小跌.央行宣布启用公开市场短期流动性调节工具(SLO)后,市场流 动性及流动性预期向好.加之一月份通常是全年信贷支出旺季,收票需求增加.但因洞悉行情 的卖盘持票惜售,拖累成交,节制转贴利率跌势. 股市: * 中国股市沪综指 先扬后抑.前半周在银行地产股在带动下,大盘一度创下近八 个月盘中新高,但随着银行等领涨股上冲乏力,大盘转入调整,周五沪综指收报2,291.304点, 一周累积下跌1.1%.料短期内大盘还会延续整理走势. 期市: * 沪铜当周震荡上涨.中国需求仍是市场关注的焦点,周四公布的1月中国PMI初值成为观 察中国经济走向和需求的最新指引,而该PMI数据值好于预期给铜市提供了较强的支撑.周五 主力5月合约收报58,830元,较上周涨240元. 黄金: * 黄金价格当周震荡下跌.尽管日本央行新刺激计划一度令金价有所反弹,但随着全球经 济复苏希望上升,令黄金避险需求下降,以及全球黄金大户汇丰将其黄金敞口降低,转以债券 作为其通胀对冲工具;导致金价在后半周大跌.上海期金主力6月合约周五收报340.10元,较上 周五跌4.18元,或1.21%.(完) (整理 林琦/曹巍浩/李然/丁淑琴; 审校 曾祥进)