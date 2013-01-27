重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(重温稿) 以下为路透中文新闻为您整理的(1月21日-25日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计走弱0.08%,节前客盘需求进一步转淡,日内波 动幅度亦继续缩窄.前期离岸市场中更为坚挺的人民币汇率与境内存在较大点差,令部分购汇 需求转移到境外,使得近期净结汇压力强于往年,而由于成交接近人民币涨停价,都限制了多 空双方的操作空间,并进而限制了市场活跃程度.预计短期内寡淡市况将持续,汇价则料大体 持稳. 公开市场操作: * 中国央行公开市场开年来已连续四周净回笼,其中本周规模续降至490亿元人民币.市 场人士表示,短期流动性调节工具(SLO)拉长资金面宽松预期,但春节前流通中现金备付压力 或逐步显现;长期来看,SLO虽会降低机构超储备付需求进而释放资金,但仍难替代存款准备金 率的调节作用.资金乐观预期和成本比较考量,令部分机构本周参与公开市场投标意愿趋淡, 而更短期的操作也令央行对货币市场的流动性调节更加精准. 债市: * 银行间债市当周现券先扬后抑,周初两个交易日因资金面宽松及一级需求向好,带动二 级市场交投热情,随后因公布的汇丰制造业PMI初值显示经济恢复超预期,引发获利回吐抛压, 长久期卖压较明显,利率曲线趋于陡峭化;随着春节来临,后续资金面应会略趋紧张,现券收益 率预计会继续小幅反弹,但总体会以震荡为主. 票据: * 中国票据市场本周小跌.央行宣布启用公开市场短期流动性调节工具(SLO)后,市场流 动性及流动性预期向好.加之一月份通常是全年信贷支出旺季,收票需求增加.但因洞悉行情 的卖盘持票惜售,拖累成交,节制转贴利率跌势. 股市: * 中国股市沪综指 先扬后抑.前半周在银行地产股在带动下,大盘一度创下近八 个月盘中新高,但随着银行等领涨股上冲乏力,大盘转入调整,周五沪综指收报2,291.304点, 一周累积下跌1.1%.料短期内大盘还会延续整理走势. 期市: * 沪铜当周震荡上涨.中国需求仍是市场关注的焦点,周四公布的1月中国PMI初值成为观 察中国经济走向和需求的最新指引,而该PMI数据值好于预期给铜市提供了较强的支撑.周五 主力5月合约收报58,830元,较上周涨240元. 黄金: * 黄金价格当周震荡下跌.尽管日本央行新刺激计划一度令金价有所反弹,但随着全球经 济复苏希望上升,令黄金避险需求下降,以及全球黄金大户汇丰将其黄金敞口降低,转以债券 作为其通胀对冲工具;导致金价在后半周大跌.上海期金主力6月合约周五收报340.10元,较上 周五跌4.18元,或1.21%.(完) (整理 林琦/曹巍浩/李然/丁淑琴; 审校 曾祥进)
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。