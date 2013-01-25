中国食品: 上海食药监局称百胜"问题原料鸡肉"兽药残留超标且予以立案

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透北京1月25日 - 上海市食品安全委员会办公室周五通报对百胜"问题原料鸡肉"的查处情况,百胜餐饮集团存在对供应商把关不严、部分鸡肉原料兽药残留超标等问题,目前已立案并移送供 应商所在地查处.
新华社周五报导引述上海市食安办负责人表示,虽然百胜餐饮集团在原料进货上履行了索证、索票等法定义务,也增加了自行检测的把关措施,但在制度规范、体系运行等方面还存在缺陷,对食品安全重视不够.
目前,上海市食药监局已向百胜餐饮集团发出《监督意见书》,要求其立即彻底整改,特别是改进自检流程设计,纠正"边检边用"的方式,防止问题原料流入门店.
报导报并称,根据检测结果,监管部门已对不合格批次的原料采取封存措施.17日,百胜餐饮集团在监管部门的监督下,对问题原料实施了销毁.
去年12月18日中国中央电视台(CCTV)曝光一些位于山东省的家禽供应商,通过喂食抗生素和激素来加快鸡的生长速度.此前亦有本地媒体曾报导,百胜集团旗下餐饮品牌--肯德基曾自检发现来自山东六和集团的鸡肉抗生素超标,但未知会公众.
作为麦当劳 的竞争对手,百胜集团 旗下各品牌,如肯德基、必胜客、东方既白及小肥羊等,在中国共有约4,500家店.中国市场已是百胜公司营收的最大贡献地区.(完) (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。