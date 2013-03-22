版本:
中国
亚洲 | 2013年 3月 22日 星期五 17:40 BJT

****敬告客户：离岸人民币市场一周综述--PDF版本****

离岸人民币的发展是当下最热门的财经话题之一。路透中文于每周五发出离岸人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。

欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：link.reuters.com/xaf86t 欲浏览最近一期综述的繁体版PDF，请点选：link.reuters.com/zaf86t

如您希望以电邮形式定期收到该CNH视点，请点选以下链接登记： here

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐