中国能源: 今年煤炭需求继续保持低速增长,供需相对宽松--煤协

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透北京1月25日 - 中国煤炭工业协会分析认为,中国仍处于工业化、信息化、城镇化和农业现代化深入推进时期,煤炭需求将有新的增长,但同时经济运行中不稳定、不确定因素依然较多,预计今年煤炭需求将继续保持低速增长,煤炭市场继续呈现供需相对宽松的态势.
新华社援引煤协通报称,去年中国煤炭产量增速下滑,煤价下跌,煤炭市场景气指数持续处于负值.同时中国煤炭企业数量下降,行业集中度提高,全国前八家煤炭企业产量占总产量的30.2%,同比增加3.2个百分点.
通报称,2012年全国煤炭产量36.6亿吨,比上年增长4%左右,但增速同比回落4.7个百分点.煤炭库存居高不下,2012年末煤炭企业存煤8,500万吨,同比增加3,120万吨,增长58%;重点发电企业存煤8,113万吨,同比减少52万吨,下降0.6%,可用天数仍保持在19天以上,煤炭企业去库存压力较大.
在产量增速下滑的同时,去年中国煤炭价格下降,年末冶金煤价格较年初普遍下降每吨300元至400元.此外煤炭市场景气指数未恢复到正常水平,2012年煤炭市场景气指数持续处于负值,12月份指数为-5.5,比11月回升19个基点,反映市场回暖,但仍未恢复到正常水平.
据了解,去年中国在煤炭供需形势逐步趋缓、煤价基本稳定之际,企业兼并重组取得进展,全国规模以上煤炭企业数量降到6,200家,同比减少1,500家.山西煤矿企业减至130家.在淘汰落后产能方面,去年淘汰落后产能9,780万吨.(完) (发稿 沈燕; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。