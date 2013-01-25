中国能源: 今年煤炭需求继续保持低速增长,供需相对宽松--煤协

更新版 1-《全球汇市》美元走强，市场在特朗普讲话后‘超卖’

(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。