中国债市: 利率互换曲线继续趋陡,受基准回购利率下行和外盘共同影响

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透北京1月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 曲线周五继续趋陡峭.市场人士表示,日内基准七天回购利率的回落,早盘一度带动短端引领IRS下探;下午盘,德国IFO数据好于预期,鼓舞了外围市场风险情绪,进而带动了长端的上探,曲线整体变陡.
"(IRS)曲线是陡了,下午主要是受海外的影响,德国IFO数据不错,"上海一大型银行交易员称,"上午其实还在下探,七天期(质押式)回购利率比较低,短端receive(付浮息债收固息债)的还不少."
该交易员并指出,基于三个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)基准的IRS近期上行压力持续存在,因持续可见外资卖盘.
银行间资金市场周五流动性充裕,七天及14天回购利率双双延续跌势,前两日因跨春节急速上行的21天回购利率也出现小幅下跌.预计下周资金面有望延续宽松,顺利度过月末时点问题不大.
欧元兑英镑周五升至11个月新高,受德国Ifo调查数据优于预期激励.欧元升破据传有选择权障碍的0.8500英镑水准,触及0.8504,为去年2月底以来最高.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 今日 3.1475 / 3.2525 3.1060 / 3.1930 3.3770 / 3.4660 3.5850/ 3.6780 3.6075/ 3.8375 昨日 3.2040 / 3.3040 3.1550 / 3.2325 3.4083 / 3.4917 3.6033/ 3.6942 3.6225/ 3.8500 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动 -0.0565/-0.0515 -0.0490/-0.0395 -0.0313/-0.0257 -0.0183/-0.0162 -0.0150/-0.0125
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,299.25亿元人民币,较11月的4,442.04亿元减少逾五成.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。