中国债市: 利率互换曲线继续趋陡,受基准回购利率下行和外盘共同影响

路透北京1月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 曲线周五继续趋陡峭.市场人士表示,日内基准七天回购利率的回落,早盘一度带动短端引领IRS下探;下午盘,德国IFO数据好于预期,鼓舞了外围市场风险情绪,进而带动了长端的上探,曲线整体变陡.

"(IRS)曲线是陡了,下午主要是受海外的影响,德国IFO数据不错,"上海一大型银行交易员称,"上午其实还在下探,七天期(质押式)回购利率比较低,短端receive(付浮息债收固息债)的还不少."

该交易员并指出,基于三个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)基准的IRS近期上行压力持续存在,因持续可见外资卖盘.

银行间资金市场周五流动性充裕,七天及14天回购利率双双延续跌势,前两日因跨春节急速上行的21天回购利率也出现小幅下跌.预计下周资金面有望延续宽松,顺利度过月末时点问题不大.

欧元兑英镑周五升至11个月新高,受德国Ifo调查数据优于预期激励.欧元升破据传有选择权障碍的0.8500英镑水准,触及0.8504,为去年2月底以来最高.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 今日 3.1475 / 3.2525 3.1060 / 3.1930 3.3770 / 3.4660 3.5850/ 3.6780 3.6075/ 3.8375 昨日 3.2040 / 3.3040 3.1550 / 3.2325 3.4083 / 3.4917 3.6033/ 3.6942 3.6225/ 3.8500 ------------------------------------------------------------------------------------ 变动 -0.0565/-0.0515 -0.0490/-0.0395 -0.0313/-0.0257 -0.0183/-0.0162 -0.0150/-0.0125

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.