《离岸人民币综述》台湾离岸中心舞台搭起,银行竞争头牌称号

记者/林妙容/詹静宜

路透台北1月25日 - 两岸央行周五刚宣布台湾离岸人民币业务可在农历年前起跑,台湾银行业随即纷纷表态,将抢在第一时间承作人民币业务.此举意味着台湾离岸人民币中心的舞台已然搭起,而各银行正竞争成为舞台上的头牌.

在周五午后台湾央行匆促的记者会后,包括第一金控 旗下的第一银行、国泰金控 、华南金控 等随即纷纷表态将赶在年前开办业务.

"当然要争取在农历年前开放人民币业务...希望赶搭人民币业务开放的首班车."华南金控旗下华南银行国际金融部经理刘聪隆表示.

国泰金控也十分积极.该公司副总经理李伟正指出,该金控有些资料此前已经已送交中银台北预审,就等法令开放.

台湾央行及中国人行周五同步宣布,中国人行与中国银行 台北分行今日已签署清算协议,中银台北分行1月28日将递件申请为人民币清算行,台湾方面的指定银行(DBU)最快可于农历年(2月10日)前开办人民币业务.

**后续理财业务看俏**

在央行宣布之后,台湾金管会也发布新闻稿指出,未来相关人民币金融产品将采循序渐进开放原则,先开放成熟度高、风险较低连结至大陆地区利率、汇率、股权类之标的资产,且得以人民币计价交割之衍生性金融商品.

而在此前,台湾相关领域业者也都蓄势待发.台湾三商美邦人寿 周一表示,关系企业复华投信预计3月发行第一档人民币基金,最快6月可连结该投资型保单,可望搭上第一批投资型人民币保单发行列车.

而据两位熟悉台湾人民币债券发行作业的消息人士表示,预估第二季就会有企业发行人民币债券,预估今年"宝岛债"的发行规模约为20亿元人民币.目前已有法国巴黎银行 、德意志银行 、中国信托、兆丰银行与永丰银行等外资与本地银行向主管机关积极接洽.

外汇市场也已提前因应,台北外汇公司预计于近期推出人民币/美元换汇商品(SWAP),并评估适当时间向台湾央行提出申请.

**风险控管亦是重点**

尽管台湾业者积极准备粉墨登场,第一银行副总经理林汉奇提醒,经营人民币业务仍是"量出为入",在人民币去化管道尚未畅通之际,不会盲目吸收人民币.

"毕竟台币一年存款利率约1.4%,相较人民币一年期存款利率约2.5-3%,将增加约1.5%的资金成本."他说.

永丰金控首席经济学家黄荫基也同样指出,对银行来说,最重要的就是人民币的去化管道.如果RQFII、台湾T股(大陆注册上市公司至台湾挂牌)等配套措施未能跟上,这个去化的风险就存在,而且这并非取决于台湾单方面可以决定.

他也指出,对投资人来说,虽然多了一种新的货币可供理财选择,但看到日圆近来的走势,谁也难以预测货币走势,这点必须要心理有谱.