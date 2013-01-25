《离岸人民币综述》台湾离岸中心舞台搭起,银行竞争头牌称号

《中国报摘》--中国证券报4月14日
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
记者/林妙容/詹静宜
路透台北1月25日 - 两岸央行周五刚宣布台湾离岸人民币业务可在农历年前起跑,台湾银行业随即纷纷表态,将抢在第一时间承作人民币业务.此举意味着台湾离岸人民币中心的舞台已然搭起,而各银行正竞争成为舞台上的头牌.
在周五午后台湾央行匆促的记者会后,包括第一金控 旗下的第一银行、国泰金控 、华南金控 等随即纷纷表态将赶在年前开办业务.
"当然要争取在农历年前开放人民币业务...希望赶搭人民币业务开放的首班车."华南金控旗下华南银行国际金融部经理刘聪隆表示.
国泰金控也十分积极.该公司副总经理李伟正指出,该金控有些资料此前已经已送交中银台北预审,就等法令开放.
台湾央行及中国人行周五同步宣布,中国人行与中国银行 台北分行今日已签署清算协议,中银台北分行1月28日将递件申请为人民币清算行,台湾方面的指定银行(DBU)最快可于农历年(2月10日)前开办人民币业务.
**后续理财业务看俏**
在央行宣布之后,台湾金管会也发布新闻稿指出,未来相关人民币金融产品将采循序渐进开放原则,先开放成熟度高、风险较低连结至大陆地区利率、汇率、股权类之标的资产,且得以人民币计价交割之衍生性金融商品.
而在此前,台湾相关领域业者也都蓄势待发.台湾三商美邦人寿 周一表示,关系企业复华投信预计3月发行第一档人民币基金,最快6月可连结该投资型保单,可望搭上第一批投资型人民币保单发行列车.
而据两位熟悉台湾人民币债券发行作业的消息人士表示,预估第二季就会有企业发行人民币债券,预估今年"宝岛债"的发行规模约为20亿元人民币.目前已有法国巴黎银行 、德意志银行 、中国信托、兆丰银行与永丰银行等外资与本地银行向主管机关积极接洽.
外汇市场也已提前因应,台北外汇公司预计于近期推出人民币/美元换汇商品(SWAP),并评估适当时间向台湾央行提出申请.
**风险控管亦是重点**
尽管台湾业者积极准备粉墨登场,第一银行副总经理林汉奇提醒,经营人民币业务仍是"量出为入",在人民币去化管道尚未畅通之际,不会盲目吸收人民币.
"毕竟台币一年存款利率约1.4%,相较人民币一年期存款利率约2.5-3%,将增加约1.5%的资金成本."他说.
永丰金控首席经济学家黄荫基也同样指出,对银行来说,最重要的就是人民币的去化管道.如果RQFII、台湾T股(大陆注册上市公司至台湾挂牌)等配套措施未能跟上,这个去化的风险就存在,而且这并非取决于台湾单方面可以决定.
他也指出,对投资人来说,虽然多了一种新的货币可供理财选择,但看到日圆近来的走势,谁也难以预测货币走势,这点必须要心理有谱.
"(投资人)本来想要持有的是强势货币,但你不能保证人民币不会往贬值的方向...不要让强势的货币最后变成了弱势货币."黄荫基说.(完) (审校 林高丽)
--中国房地产行业是目前防风险的重点领域之一，专家分析，一系列长短相济的政策措施将陆续出台，短期内以“限”为主的调控不会放松；中长期看，土地制度改革、特大城市治理、多层次住房供应体系建设等措施将陆续出台，房地产业将实现软着陆。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日(五) 0430 日本工业生产(修正值) 2月 -- +2.0% 产能利用率指数(较前月) -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +
路透纽约4月14日 - 美国联邦通讯委员会(FCC)周四称，T-Mobile US Inc和Dish Network Corp在政府招标中分别出价80亿美元和62亿美元竞购大量广播电视频谱。