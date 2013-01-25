路透基点: 起亚汽车将对盐城第三工厂融资案发出修正融资建议书

路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点援引一知情公司人士报导,起亚汽车计划在2月中旬发出修改后的融资建议书.该项融资用于其位于江苏省盐城市的第三家工厂.

该消息人士称,目标融资规模将大于此前报导的3亿美元,融资期限为3-5年.其还表示,起亚汽车正处于制订修正融资建议书细节的最后阶段.

一银行消息人士11月时曾透露,该公司考虑采用银团方式,并已要求所选择的银行在12月初之前递交融资建议书.消息人士称,当时借款人对于采用境内和/或离岸方式持开放态度.

数家主要的中国国有银行已向起亚汽车递交了建议书.也有几家国际银行考虑参与.

盐城工厂由东风悦达起亚所有,后者是起亚汽车和中国东风汽车、以及江苏悦达投资股份有限公司组建的合资公司.据当地媒体报导,该工厂投资预算为8.14亿美元.

当地媒体报导称,东风悦达起亚位于盐城的第三工厂于去年6月29日动工,将与2014年投入运营.

东风悦达起亚上次入市筹资是在2009年,当时获得了10.2亿元人民币等值(1.64亿美元)五年期双层定期贷款,用于资本支出.是次融资案由中国银行领衔,包含的两部分分别为6.12亿元人民币和6,000万美元,还有另外七家中国银行参与其中.

2007年,花旗集团领衔了对该公司的2.5亿美元等值五年期联贷案,另有十家银行参与,该项贷款分为两部分,均为等值1.25亿美元.每一部分又都下分为1亿的美元部分和2,500万美元的人民币部分.

其中的一部分由起亚汽车担保,另一部分由两家中国股东担保.在总体层面上,起亚担保的贷款部分,对于美元贷款所有资金成本为42.67个基点,对于人民币贷款利率则为中国人民银行基准利率的90%.

中方股东对美元贷款部分为支付的所有资金成本为92.67个基点,对人民币贷款部分支付的利率为中国人民银行基准利率的95%.(完)