路透基点: 起亚汽车将对盐城第三工厂融资案发出修正融资建议书

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透香港1月25日 - 汤森路透旗下基点援引一知情公司人士报导,起亚汽车计划在2月中旬发出修改后的融资建议书.该项融资用于其位于江苏省盐城市的第三家工厂.
该消息人士称,目标融资规模将大于此前报导的3亿美元,融资期限为3-5年.其还表示,起亚汽车正处于制订修正融资建议书细节的最后阶段.
一银行消息人士11月时曾透露,该公司考虑采用银团方式,并已要求所选择的银行在12月初之前递交融资建议书.消息人士称,当时借款人对于采用境内和/或离岸方式持开放态度.
数家主要的中国国有银行已向起亚汽车递交了建议书.也有几家国际银行考虑参与.
盐城工厂由东风悦达起亚所有,后者是起亚汽车和中国东风汽车、以及江苏悦达投资股份有限公司组建的合资公司.据当地媒体报导,该工厂投资预算为8.14亿美元.
当地媒体报导称,东风悦达起亚位于盐城的第三工厂于去年6月29日动工,将与2014年投入运营.
东风悦达起亚上次入市筹资是在2009年,当时获得了10.2亿元人民币等值(1.64亿美元)五年期双层定期贷款,用于资本支出.是次融资案由中国银行领衔,包含的两部分分别为6.12亿元人民币和6,000万美元,还有另外七家中国银行参与其中.
2007年,花旗集团领衔了对该公司的2.5亿美元等值五年期联贷案,另有十家银行参与,该项贷款分为两部分,均为等值1.25亿美元.每一部分又都下分为1亿的美元部分和2,500万美元的人民币部分.
其中的一部分由起亚汽车担保,另一部分由两家中国股东担保.在总体层面上,起亚担保的贷款部分,对于美元贷款所有资金成本为42.67个基点,对于人民币贷款利率则为中国人民银行基准利率的90%.
中方股东对美元贷款部分为支付的所有资金成本为92.67个基点,对人民币贷款部分支付的利率为中国人民银行基准利率的95%.(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。