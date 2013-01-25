中国资管: 证监会拟允许非银行金融机构开展证券基金托管业务--征求意见稿

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透北京1月25日 - 中国证监会周五公开征求意见,拟允许非银行金融机构开展证券投资基金托管业务,对开展基金托管业务的非银行金融机构的净资产指标、专门托管部门设置等提出了相关准入条件.
在证监会发布的《非银行金融机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》征求意见稿中,要求非银行金融机构申请开展基金托管业务,最近三个会计年度的年末净资产均不低于20亿元人民币,风险控制指标持续符合监管部门的有关规定.并且,具备完善的内部稽核监控制度和风险控制制度;最近三年无重大违法违规记录.
同时,在防范利益冲突方面,非银行金融机构不从事与托管业务潜在重大利益冲突的其他业务,切实保障托管职责的有效履行.
"从非银行金融机构开展基金托管业务的可行性看,证券公司等非银行金融机构具有人才、系统等开展基金托管业务所需的各项基本条件,具备履行基金托管人各项法定职责的能力,"证监会有关部门负责人称.
而在审核程序方面,按照《基金法》规定,非银行金融机构基金托管资格申请只需报证监会审核,并在受理后20个工作日内做出行政许可决定.在申请材料报送要求及审核方式上,与商业银行托管资格许可一致.
另外,在基金托管职责履行、内控制度建设方面,非银行金融机构托管人与银行托管人一样,均应遵守《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》相关规定.按照《基金法》,暂行规定称,将由证监会对非银行金融机构托管人基金托管业务进行监管.
上述负责人还表示,下一步将根据社会各方面的意见,将《暂行规定》修改完善后拟与新修订的《证券投资基金法》同步实施.
去年,证监会陆续发布意见稿,计划引入保险公司、保险经纪公司和保险代理公司等保险机构参与基金销售业务,同时允许基金公司通过设立专业子公司,开展专项资产管理业务.(完)
参看细节,请点选中国证监会网站(here) (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
(新增文末收盘表格) * 美元反弹，周三受特朗普讲话影响遭抛售 * 欧元兑美元触及一周高位，但在美国时段走低 * 美元兑日圆本周可能下跌 路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他 支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌 势过度。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时的讲话重创美元和美国公债收益率。他表示，美元 强势将会损及美国经济。 美元兑一篮子货币 上扬0.45%，可能创两周来最大单日涨幅。周三下跌0.6%，为 逾三周来最大单日跌幅。 “很显然，我认为美元昨日超卖，”Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Peter Ng 说，“由于地缘政治风险让市场变得惴惴不安，投资者对各种新闻十分敏感。” Ng说，周五美国和欧洲是逾越节和耶稣受难日假期，今日成交低于正常水平。 美元兑日圆 持稳在109.10日圆，在亚洲时段早盘触及五个月低位108.73日圆。